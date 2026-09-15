Graz 99érs trennen sich nach Dopingvorfall von Kilian Zündel – Stellungnahme des ÖEHV

Wien. (PM ÖEHV) Der Österreichische Eishockeyverband bezieht Stellung zur zweijährigen Doping-Sperre von Kilian Zündel.

Kilian Zündel, Spieler der Moser Medical Graz99ers, wurde für zwei Jahre gesperrt.

Die Sperre wurde von der Österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) verhängt, die über Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen entscheidet. Rechtsgrundlage sind die Doping-Regularien des Eishockey-Weltverbandes (IIHF). Der Spieler wurde daraufhin vom Verein fristlos entlassen.

Der ÖEHV betont seine unmissverständliche Haltung: Doping in jeglicher Form wird aufs Schärfste verurteilt. Der ÖEHV bekennt sich zu einer Null-Toleranz-Politik und zu den Werten eines fairen, sauberen Sports.

Der ÖEHV setzt bereits präventiv an: Mit dem Integrity Leitfaden, dem Play Fair Code und einem Verhaltenskodex zur Unterschrift für Trainer:innen sowie der engen Zusammenarbeit mit der NADA Austria informiert und sensibilisiert der ÖEHV die Athlet:innen sowie ihr Umfeld regelmäßig zum Thema Doping – für den Schutz der Athlet:innen und die Glaubwürdigkeit des österreichischen Eishockeys.

Die Graz 99érs erklären dazu auf der Homepage des Klubs:

Die Doping-Regularien des Internationalen Eishockeyverbandes IIHF sehen in diesem Fall (Artikel 10.2) eine Sperre von 2 Jahren, das heißt bis zum September 2028, vor. Kilian Zündel akzeptiert die Rechtsmaßnahme und verzichtet auf jedwede Rechtsmittel.

Die Graz99ers sahen sich in Folge dessen gezwungen, Kilian Zündel fristlos zu entlassen. Zudem betont Präsident Herbert Jerich, dass diese oder eventuelle andere Behandlungsmethoden von einem Privatarzt von Kilian Zündel durchgeführt wurden und es zu keinem Zeitpunkt eine Abstimmung mit dem Verein bzw. dessen medizinischem Personal gegeben habe.

Herbert Jerich, Präsident Graz99ers: „Diese Situation trifft uns aus völlig heiterem Himmel. Wir sehen damit aber ganz klar unsere Werte sowie die Werte eines fairen, sauberen Sports verletzt. Wir haben beim Thema Doping, in welcher Form auch immer, eine absolute Null-Toleranz. Unsere Spieler wurden und werden regelmäßig und engmaschig von der NADA (Nationale Anti-Doping Agentur, Anm.) getestet und alle diese Tests waren bislang ausnahmslos negativ.“

611 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht