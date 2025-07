Gratzer nach KitzbÃ¼hel

Innsbruck. (PM Haie) Goalie Markus Gratzer wird an den EC Kitzbühel verliehen. Der 21-jährige soll bei den Adlern wertvolle Spielzeit sammeln.

Markus Gratzer wechselt auf Basis einer B-Lizenz in die ALPS Hockey League. Der 21-jährige wird an die Adler Kitzbühel verliehen. Bei den Adlern soll der Goalie Spielpraxis sammeln, ist er doch in den letzten Saisonen bei den Haien, auch aufgrund einer schweren Verletzung im abgelaufenen Spieljahr, nur begrenzt zu Einsatzzeiten gekommen.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck wünscht Markus viel Glück bei seinem nächsten wichtigen Karriereschritt, und hofft, dass er nach seiner Verletzung noch stärker zurückkommt.

Markus Gratzer: „Die letzte Saison war eine sehr schwierige für mich, auch wegen der schweren Verletzung. Jetzt gilt es, wieder positiv nach vorne zu blicken. Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung Kitzbühel.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant Coach Florian Pedevilla: „Die Gespräche mit Michael Widmoser vom EC Kitzbühel waren von Beginn an konstruktiv. Beide Vereine verfolgen dieselben Ziele. Auch die enge Zusammenarbeit mit Adler Cheftrainer Danny Naud war bei unserer Entscheidung ein wichtiger Faktor. Wir wollen Markus den nächsten Schritt in seiner Karriere ermöglichen und haben dafür mit Kitzbühel die ideale Lösung gefunden.“

HC TIWAG Innsbruck Goalie Coach Ville Kolppanen: „Markus hatte in den letzten Jahren zu wenige Einsätze, was es ihm schwer machte, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Er ist ein vielversprechender Torhüter mit dem Potenzial, sich zu einem soliden Torhüter zu entwickeln. Aber es für seine Fortschritte von entscheidender Bedeutung, dass er regelmäßig spielt. Deshalb ist dieser Schritt für Markus und seine Karriere wichtig.“

Mag. Michael Widmoser (Vizepräsident Adler Stadtwerke Kitzbühel): „Ich freue mich, dass es wieder eine Zusammenarbeit mit dem HCI gibt, und bedanke mich gleichzeitig bei Günther Hanschitz und Florian Pedevilla für die unkomplizierte Abwicklung. Markus wird für uns der wichtige, starke Back-Up sein, von der Erfahrung von Tom McCollum profitieren, und wertvolle Eiszeiten bekommen.“

