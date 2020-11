Gratulationen und eine StadionfÃ¼hrung fÃ¼r Erich KÃ¼hnhackl

Landshut. (PM EVL) EVL-Legende wird von Geschäftsführer Ralf Hantschke zum 70.Geburtstag geehrt Eigentlich sollte Erich Kühnhackl vom EV Landshut zu seinem 70. Geburtstag vor...

Landshut. (PM EVL) EVL-Legende wird von Geschäftsführer Ralf Hantschke zum 70.Geburtstag geehrt Eigentlich sollte Erich Kühnhackl vom EV Landshut zu seinem 70. Geburtstag vor allem den Jubel und den Applaus der treuen Eishockey-Fans im voll besetzten Stadion am Gutenbergweg geschenkt bekommen.

Doch daran ist in den Zeiten der Corona-Pandemie natürlich nicht zu denken. Anstelle einer Ehrung beim ersten Saison-Heimspiel in einem völlig leeren Stadion begrüßte EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke den Eishockey-Spieler des Jahrhunderts kurz nach dem 4:2-Erfolg gegen die Löwen Frankfurt in kleinem Rahmen am Gutenbergweg und übermittelte die herzlichsten Glückwünsche der gesamten Landshuter Eishockey-Familie.

„Was Erich Kühnhackl für den Eishockey-Sport in Landshut getan hat, ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Wir gratulieren ihm von ganzem Herzen zu seinem 70. Geburtstag und bedanken uns ganz herzlich für die langjährige Treue und Verbundenheit“, sagte Hantschke, überreichte Kühnhackl einen Blumenstrauß und nahm den „Langen“ auch gleich noch mit auf eine kleine Stadionführung und berichtete über die Baufortschritte im Eisstadion am Gutenbergweg. „Es ist wirklich beeindruckend, was hier bisher schon entstanden ist. Der EVL und die Stadt Landshut wird mit dem neuen Stadion ein echtes Schmuckkästchen bekommen“, meinte Kühnhackl, der sich schon darauf freut, dass Team bald wieder im Stadion unterstützen zu können.

Mit seiner Rückennummer 14, die unter dem Hallendach hängt, hat sich Kühnhackl als Rekord-Nationalspieler, Olympia-Bronzemedaillengewinner von 1976, vierfacher Deutscher Meister und Toptorjäger sowie Topscorer der Bundesliga-Geschichte zudem längst im Stadion am Gutenbergweg verewigt.