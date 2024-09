Grand Opening: Der SAP Garden Ã¶ffnet seine TÃ¼ren – Red Bulls treffen auf die Buffalo Sabres mit JJ Peterka

München. (PM Red Bulls) Es ist soweit! Mit dem Spiel des EHC Red Bull München gegen die Buffalo Sabres aus der National Hockey League...

München. (PM Red Bulls) Es ist soweit! Mit dem Spiel des EHC Red Bull München gegen die Buffalo Sabres aus der National Hockey League (NHL) wird der SAP Garden im Münchner Olympiapark am 27. September offiziell eröffnet.

MagentaSport und Sky zeigen die Partie live, DF1 zeitversetzt in voller Länge. Darüber hinaus wird das Duell weltweit über Red Bull TV global sowie in den USA und Kanada über NHL Network übertragen.

Genau 1.719 Tage nach Baubeginn findet das erste Sportereignis in einer der modernsten Sportarenen Europas statt. Und es ist ein echtes Highlight. Der viermalige deutsche Eishockeymeister EHC Red Bull München empfängt am Freitagabend um 20:30 Uhr die Buffalo Sabres. Das Spiel der Red Bulls gegen die Sabres ist Teil der „2024 NHL Global Series Challenge Germany presented by Fastenal“. Bereits wenige Minuten nach Beginn des Vorverkaufs waren alle Tickets vergriffen.

„Das ist ein absolutes Highlight für alle Beteiligten. Allein der SAP Garden wird etwas ganz Besonderes. Darauf können sich wirklich alle freuen“, sagt Münchens Stürmer Tobias Rieder. Der 31-Jährige, der im Sommer nach München wechselte, bestritt in der Saison 2020/21 selbst 44 Spiele für die Buffalo Sabres. Mit insgesamt 492 Einsätzen in der besten Liga der Welt ist Rieder aktuell der Spieler mit der meisten NHL-Erfahrung im Kader der Red Bulls.

Für Buffalos JJ Peterka ist es dagegen eine spektakuläre Rückkehr in die alte Heimat. Denn der 22-jährige gebürtige Münchner arbeitete sich vom Münchner Nachwuchs über die Red Bull Eishockey Akademie und die Profiteams des EC Red Bull Salzburg und des EHC Red Bull München bis in die NHL hoch. 2020 wurde er von den Buffalo Sabres gedraftet, 2021 feierte der Stürmer sein NHL-Debüt. In der vergangenen Saison erzielte Peterka 28 Tore.

„Es war etwas ganz Besonderes für mich, für München zu spielen, weil ich von dort komme und dort aufgewachsen bin. Jetzt bin ich zurückgekehrt und habe am Freitag die Chance, gegen sie zu spielen und vor all diesen Fans aufzulaufen. Das wird großartig“, sagt der Stürmer über das bevorstehende Wiedersehen. „Ich denke, es wird ein tolles Eishockeyspiel, vor allem für die Stadt und die neue Halle.“

Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte macht die NHL in der bayerischen Landeshauptstadt Station. 1990 waren die Edmonton Oilers zu Gast in München und gewannen gegen den EC Hedos München mit 8:4. 34 Jahre später folgen nun die Buffalo Sabres. Für den EHC Red Bull München ist es das erste Aufeinandertreffen mit einem Team aus der besten und bekanntesten Eishockey-Liga der Welt.

Keine 24 Stunden nach dem Eröffnungsspiel können sich alle Münchnerinnen und Münchner beim „Tag der offenen Tür“ einen ersten und nachhaltigen Eindruck von der neuen multifunktionalen Sportarena machen. Auf die Besucher warten unter anderem verschiedene Shows, die die Nutzungsvielfalt des SAP Gardens dokumentieren. Auch für dieses Event waren die kostenlosen Eintrittskarten bereits nach wenigen Tagen vergriffen.

In das Hauptgebäude des SAP Gardens, das von der Eisfläche bis zur Hallendecke 29 Meter misst, würde sogar das Münchner Siegestor samt Quadriga hineinpassen. Zum SAP Garden gehören aber auch drei unterirdische Eissportflächen mit einer Gesamteisfläche von rund 5.400 Quadratmetern, die sowohl für den Trainingsbetrieb als auch für den Breitensport konzipiert sind und autark vom Hauptgebäude betrieben werden können.

Zahlen & Fakten zum SAP Garden

Grundfläche: ca. 22.500 m²

Dach: 13.094 m² (davon knapp 8.000 m² Blumenwiese)

Verarbeiteter Beton: ca. 55.000 m³

Verarbeiteter Stahl: ca. 13.500 t

Lisenen: 260

600 Fahrrad-Stellplätze

Höhe außen: 20 m

Höhe innen: 29 m

Eisflächen: 4

Gefängniszellen: Eine Einzel- sowie eine Sammelzelle

Rollstuhlfahrer-Plätze: Über 100

Business-Seats: 1.111 (inkl. Logenplätze)

VIP-Logen: 11 (mit Platz für 178 Gäste)

Kioske: 13

885 m² großer Fitnessraum (inkl. Boulderanlage und 60-Meter-Laufbahn)

500 TV-Screens

212 Lautsprecher in der Hauptspielfläche

Über 1.000 LED-Flutlichter sowie zusätzlich mehr als 300 Spot-Lights nur in der Hauptspielfläche