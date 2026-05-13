Graham Knott zaubert zwei weitere Jahre für die Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Ihr Topscorer bleibt den Steinbach Black Wings Linz auch weiterhin erhalten.

Graham Knott hat seinen Vertrag abermals um zwei weitere Jahre in der Stahlstadt verlängert und führt die Paradelinie als magischer Spielmacher an.

Der Kader der Linzer erhält für die neue Saison 2026/27 in der win2day ICE Hockey League zwar in großen Teilen ein neues Gesicht, behält dabei aber seine unvergleichlichen Hände. Mit Graham Knott verlängert der unverzichtbare Dreh- und Angelpunkt in der Offensive sowie der punktbeste Schütze in seiner Wahlheimat. Auch in seiner vierten Spielzeit an der Unteren Donaulände brachte er seine Anhänger ein ums andere Mal zum Staunen. Trotz einer Handverletzung, die ihn kurz nach dem Jahreswechsel stark einschränkte, konnte der Center seine Ausbeute im Grunddurchgang steigern. 21 Volltreffer und 28 Vorlagen machten ihn zum zweiten Jahr in Folge zum Topscorer der Oberösterreicher.

Mit seinen flinken Kunststücken zählt er in der gesamten Liga zu den unberechenbarsten Angreifern im Eins-gegen-Eins. Zunehmend entwickelte der 29-Jährige aber auch seinen Killerinstinkt im Spiel gegen die Scheibe und setzte seinen enormen Speed vermehrt in der Rückwärtsbewegung ein. Im Schnitt verbrachte Knott 20:24 Minuten Eiszeit pro Spiel und damit die meiste Zeit aller Stürmer. Egal ob Überzahl, Unterzahl oder in der Crunchtime ist Publikumsliebling die erste Wahl. In der Kabine rückte der Kanadier in die Leadership-Gruppe auf und trägt als Assistant Captain auch abseits seiner Zahlen Verantwortung. Seine eindrucksvollen Werte liegen aktuell bei 210 Punkten (81 Tore) in 215 Pflichtspielen – also beinahe bei einer direkten Torbeteiligung pro Match in schwarz, orange, petrol.

Damit weckte Graham Knott abermals großes Interesse aus dem In- und Ausland, entschied sich jedoch entschlossen dafür, mit den Steinbach Black Wings Linz neu anzugreifen.

Head Coach Philipp Lukas „Was Graham mit der Scheibe zu leisten imstande ist, ist in der gesamten Liga einzigartig. Noch beeindruckender als seine Zahlen ist jedoch die persönliche Entwicklung, die er in seiner bisherigen Zeit bei uns gemacht hat. Zwischen Genie und Wahnsinn bei seinen Aktionen hat er sich zu einem Führungsspieler herauskristallisiert, der in der Kabine mit allen gut auskommt. Nach den zahlreichen Veränderungen in der Mannschaft wird er noch mehr Verantwortung übernehmen und uns mit seinen Fähigkeiten führen.“

Kader Saison 2026/27 (Stand 13. Mai 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz