Graham Knott zaubert langfristig in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings können ihren wichtigsten Baustein aus der abgelaufenen Spielzeit weiter an sich binden und verlängern mit Graham Knott.

Der drittbeste Scorer und viertbeste Torschütze der win2day ICE Hockey League nach dem Grunddurchgang, unterschreibt für zwei weitere Jahre in der Stahlstadt.

Ich komme wieder! Diese Worte richtete Graham Knott mit einem breiten Grinsen an die Fans der Steinbach Black Wings und setzte seine Unterschrift auf einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag. Der Kanadier bleibt damit bis mindestens 2026 im Trikot der Linzer und wird im besten Eishockeyalter seine Torjagd für die Stahlstädter fortsetzen. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit das Um und Auf im Angriff der Oberösterreicher und lieferte vor allem in der ersten Saisonhälfte eine Zaubershow nach der anderen. Vier Tore in einem Spiel und ein “Between the Legs”-Treffer in Unterzahl sind nur ein kleiner Auszug aus 59 Scoring-Punkten in 50 Einsätzen. Vor allem mit seinem enormen Speed gewinnt der pfeilschnelle Stürmer im Aufbauspiel praktisch jedes Laufduell für sich.

Auch wenn der Center nach dem Jahreswechsel etwas an Fahrtwind verlor, zauberte sich Knott mit 23 Volltreffern auf Platz vier in der Torschützen- & mit zusätzlich 35 Vorlagen auf Rang drei in der Punkteliste der win2day ICE Hockey League. Gemeinsam mit Shawn St-Amant und Emilio Romig bildete der ehemalige Zweitrunden-Draftpick der Chicago Blackhawks eine der gefährlichsten Angriffslinien im Lande. Insgesamt absolvierte Knott bislang 106 Spiele für die Linzer und scorte dabei 105 Mal (41 Tore) und hält damit bei einem herausragenden Schnitt von fast einem Punkt pro Spiel. Trotz zahlreicher geweckter Begehrlichkeiten machte Graham Knott bereits seit längerer Zeit klar, dass er in Linz eine zweite Heimat gefunden hat. Die Steinbach Black Wings freuen sich daher sehr, dass sich beide Seiten auf einen neuen Vertrag bis inklusive der Saison 2025/26 einigen konnten.

Head Coach Philipp Lukas Es war eine großartige Saison von ihm, vor allem die erste Hälfte, wie er da los gestartet ist. Das ist das, woran sich die meisten Leute erinnern. Woran ich mich erinnern kann, ist das Wachstum in diesem Menschen. Als er vor zwei Jahren zu uns kam, wie er damals war und was für einen Umgang wir jetzt haben und wie gut er in unser Kollektiv hineinpasst, macht mich sehr stolz. Ich glaube “the sky is the limit” für diesen Jungen, denn er hat noch so viel mehr im Tank. Daran werden wir weiter arbeiten, dass er das abrufen kann.

Graham Knott Angefangen vom Management, zu den Coaches, den Spielern und der Stadt Linz. Es fühlt sich wie mein Zuhause an. Es war eine ganz einfache Entscheidung für mich. Ich werde im Sommer hart an mir arbeiten, um in allen Aspekten noch besser zu werden. Noch schneller und noch stärker. Ich komme zurück!