Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Gogullas Doppelpack ebnet den Weg zum Sieg – Krefeld Pinguine ringen Bietigheim Steelers nieder
Bietigheim SteelersKrefeld Pinguine

Gogullas Doppelpack ebnet den Weg zum Sieg – Krefeld Pinguine ringen Bietigheim Steelers nieder

25. Januar 20262 Mins read109
Share
Philip Gogulla - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine entscheiden ein hartumkämpftes Spiel mit 5:3 für sich, und bauen ihre Serie auf 11 Siege in Folge aus.

Zu Gast beim Tabellenvierten aus Bietigheim ging es bis zur letzten Minute heiß her.

Nachdem Marcel Müller am Freitag sein 1000. Profispiel bestritt, stand heute das nächste Krefelder Jubiläum an. DEL2-Topscorer Max Newton machte sein 100. Spiel für die Pinguine.

Nach relativ ereignislosen frühen Minuten setzte der KEV mit dem ersten richtigen Torschuss direkt ein Ausrufezeichen. Auf Zuspiel von Oli Mebus und Mick Köhler, schob Mark Zengerle seinen eigenen Rebound zum 0:1 und zum 150. Krefelder Treffer der laufenden Saison ein (8.). Nur fünf Minuten später baute die Mannschaft von Thomas Popiesch ihre Führung aus. Daniel Bruch störte das Aufbauspiel des Tabellenvierten früh, eroberte die Scheibe und hatte das Auge für Jon Matsumoto, der gewohnt eiskalt blieb und für das 0:2 sorgte (13.).

Im Mitteldrittel bewiesen die Gastgeber dann ihre Stärke. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Filip Reisnecker den Anschlusstreffer erzielte (21.). Kurz darauf fiel dann auch der Ausgleich. Joshua Rust fälschte eine scharfe Hereingabe durch die Beine von Felix Bick ab (29.). Bietigheim in der Folge stark und sogar in Überzahl, die Krefelder konnten dem Druck allerdings standhalten – und bestraften nur kurz darauf mit einem eigenen Powerplay die Nachlässigkeit des Tabellenvierten. Philip Gogulla brachte die Gäste erneut in Führung. Am Treffer beteiligt waren Max Newton und Mathew Santos, der als zweiter Spieler (nach seinem kanadischen Sturmpartner) die 50-Punkte-Marke in dieser Saison knacken konnte. Kurz darauf trafen die Pinguine fast erneut, diesmal konnte Schlussmann Olafr Schmidt das Duell gegen Jon Matsumoto allerdings für sich entscheiden.

Auch das letzte Drittel begann mit einem Paukenschlag. Genau eine Minute war gespielt, als Philip Gogulla einen Schuss von Davis Vandane unhaltbar abfälschte und seinen Doppelpack schnürte (41.). Doch wieder zeigten die Gastgeber Moral. Filip Reisnecker verkürzte erneut, diesmal mit einem absoluten Sonntagsschuss, auf 3:4 (48.). In der Schlussphase warf Bietigheim dann alles nach vorne, die Defensive der Pinguine hielt aber stark dagegen. In der letzten Minute fiel dann die endgültige Entscheidung. Roope Mäkitalo gewann das Bully, Davis Vandane spielte die Scheibe mithilfe der Bande zu Mathew Santos, der ins leere Tor einschob (60.).

Die Pinguine beenden damit die Erfolgsserie der Steelers und bauen ihre eigene auf 11 Siege aus.

Zahlen zum Spiel
Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine (0:2, 2:1, 1:2)
Tore: 0:1 (07:07) Zengerle (Mebus, Köhler), 0:2 (11:15) Matsumoto (Bruch), 1:2 (20:58) Reisnecker (Eckl, Dronia), 2:2 (28:54) Rust (McNeely), 2:3 (38:01) Gogulla (Santos, Newton), 2:4 (41:00) Gogulla (Vandane, Bruch), 3:4 (47:36) Reisnecker (Fischer, Eckl), 3:5 (59:35) Santos (Vandane)
Torschüsse: 23 – 26
Strafen: Bietigheim 4 – Krefeld 6
Zuschauer: 3745

Stimme zum Spiel:
Thomas Popiesch „Es war das schwere Spiel, das wir erwartet haben. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass Bietigheim sehr stark spielt, und das auch bereits in den ersten beiden Begegnungen gemerkt. Wir sind heute sehr konzentriert ins Spiel gegangen und konnten am Anfang auch unsere Chancen nutzen. Im zweiten Drittel hatten wir dann zu viele Turnover und waren zu weit weg. Da können wir uns bei Bicki bedanken, dass wir da noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Es war wichtig für unser Spiel, dass wir im Powerplay das Tor schießen konnten. Im letzten Drittel hatte jede Mannschaft ihre Momente. Für uns war es unheimlich wichtig, dieses Unterzahlspiel zu überstehen und nicht zuzulassen, dass Bietigheim nochmal Momentum aufbaut. Das haben wir dann gut gemacht. Alles in allem war es die erwartete schwere Aufgabe, aber mit dem PK und mit Bicki im Tor haben wir uns den Sieg hintenraus dann auch verdient.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

354
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Kölner Haie stellen DEL-Rekord auf: 16 Siege in Folge!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eispiraten CrimmitschauKrefeld Pinguine

Krefeld: 10.Sieg in Serie in Müllers 1.000 Spiel

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihr Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau...

By24. Januar 2026
Bietigheim SteelersKassel Huskies

Comeback im Schlussdrittel: Huskies unterliegen Steelers nach Verlängerung

Kassel. (PM Huskies) Nachdem vor Spielbeginn die Vertragsverlängerung von Tyler Benson verkündet...

By23. Januar 2026
! +Krefeld PinguineTransfers

DEL2 Verteidiger des Jahres Davis Vandane verlängert bis 2028 in Krefeld

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich mit Davis Vandane auf...

By22. Januar 2026
! +ESV KaufbeurenKrefeld Pinguine

Vier Tore im Schlussdrittel! Krefeld Pinguine schlagen ersatzgeschwächte Kaufbeurer

Krefeld. (RS) In der DEL-2 empfingen die Krefeld Pinguine den ESV Kaufbeuren...

By21. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten