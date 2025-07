Goalie-Trio komplett – Warum sich die DEG für Keeper Ryan Bednard entschieden hat

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr Goalie-Team vervollständigt: Ryan Bednard komplettiert das neue Torwart-Trio, das außerdem von Niklas Lunemann und Leon Hümer gebildet wird.

Zuletzt spielte der US-Amerikaner Bednard für Nottingham in England. Mit den Panthers holte er in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft, wobei er bei seinen 23 Einsätzen 92,3 % der Schüsse blockte. Der Linksfänger hat bei den Rot-Gelben einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Bednard arbeitet derzeit gemeinsam mit der DEG daran, einen deutschen Pass zu erhalten. Dafür bestehen gute Möglichkeiten, da die formellen Anforderungen und Bedingungen bereits erfüllt sind.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Ryan Bednard verfügt über die Erfahrung und die Fähigkeiten, um ein Top-Torwart in der DEL2 zu sein. Diese Eigenschaften sollen auch Niklas Lunemann und Leon Hümer weiter fördern und ihnen das Selbstvertrauen geben, sich gegenseitig jede Woche und während der Saison zu pushen und auch um den Platz als Nummer 1 zu konkurrieren.

Co-Geschäftsführer Rick Amann: „Die Verpflichtung von Ryan Bednard war das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung: Wir haben großes Vertrauen in unsere beiden jungen Goalies, verfügen über ein starkes Team und stehen vor Ryans Einbürgerungsprozess. Wir sind überzeugt, dass das insgesamt die beste Entscheidung war, um die DEG langfristig weiter voranzubringen.”

Ryan Bednard: „Es ist immer eine spannende Aufgabe, ein neues Land, eine neue Liga und einen neuen Klub kennenzulernen. Bei der DEG mitzuhelfen, ein neues Team aufzubauen und Erfolg zu haben, ist ebenfalls eine spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die Stadt, das Team und die Fans!”

Derzeit würde Bednard also die fünfte von sechs möglichen Positionen für Kontingentspieler einnehmen. Vier davon dürfen pro Spiel eingesetzt werden. Hinweis: Diese Regelung gilt nicht für die Vorbereitungsspiele.

Über Ryan Bednard

Der neue DEG-Torwart wurde am 31. März 1997 in Macomb Township im US-Bundesstaat Michigan geboren. Nach zahlreichen Jugendteams wurde er 2015 in der ersten Runde von den Florida Panthers gedraftet. In der Saison 2020/21 debütierte Bednard für Syracuse Crunch in der AHL, spielte aber in den Folgejahren mehrheitlich in der ECHL, wo er mehrfach zum „Torwart des Monats“ ausgezeichnet wurde. Insgesamt bestritt der Torwart 18 AHL und 162 ECHL-Spiele. 2024 folgte der Schritt nach Europa zu den Nottingham Panthers. Mit einem Gegentorschnitt von 2,24 war er dort der statistisch drittbeste Torwart der englischen EIHL. Nun also der Wechsel zur DEG.

Ryan Bednard ist 197 cm groß und 95 kg schwer. Er wird in der kommenden Spielzeit bei den Rot-Gelben die Nummer 50 tragen.

