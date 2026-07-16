Goalie-Trio der Memmingen Indians ist komplett

Memmingen. (mfr) Mit dem 20 Jahre alten Torhüter Valentin Ankirchner haben die Memminger Indians ihre dritte Stelle auf der Goalie-Position besetzt.

Der 1,84m große Linksfänger wechselt von den Red Bull Hockey Juniors aus der Alps Hockey League nach Memmingen.

Die Torhüterstellen beim ECDC sind besetzt: Das Trio um Justus Roth und Michael Bitzer wird vom 20 Jahre alten Valentin Ankirchner komplettiert. Ankirchner wurde in Rosenheim geboren und startete dort seine Eishockeykarriere, ehe er in die Organisation von Red Bull wechselte. Dort lief er in den vergangenen zwei Jahren in der Alps Hockey League auf und sammelte erste Erfahrungen im Senioren-Bereich. Nun folgt der Wechsel von Salzburg zurück nach Deutschland, wo er nun erstmals in der DEL2 auflaufen wird.

Sven Müller: „Wir sind mit unserem Torhüter-Gespann sehr zufrieden. Wir konnten mit Michael Bitzer einen erfahrenen Torhüter hinzugewinnen, haben mit Justus außerdem den Meister-Goalie aus der Oberliga im Kader. Mit Valentin folgt nun ein sehr junger, ambitionierter Torhüter, der sich von beiden sicherlich einiges abschauen kann und sich bei uns weiterentwickeln soll.“

Vorbereitung der Indians komplett

Mit drei Vorbereitungsspielen in Schottland komplettieren die Memminger ihr Vorbereitungsprogramm für die kommende DEL2-Saison. Vom 4.-6. September treten sie zweimal in Glasgow sowie einmal in Dundee an und bereiten sich somit auch in Großbritannien auf ihre Debüt-Spielzeit in der zweiten Liga vor.

Neben den drei Tests in der heimischen KUTTER-Arena gegen Kaufbeuren, Deggendorf und Rosenheim sind die Indians auswärts in Ravensburg (21.08.), Kaufbeuren (28.08.) sowie in Schottland aktiv.

Die Reise in die schottische Arbeiterstadt Glasgow wird sicherlich eines der Highlights der Pre-Season. Gegen das heimische Team Glasgow Clan, welches in der EIHL, der höchsten Spielklasse auf der Insel antritt, werden zwei Spiele absolviert. Am Freitag, 04.09. um 19:30 Uhr duellieren sich beide Teams das erste Mal. Zum zweiten Aufeinandertreffen kommt es am Sonntag, 06.09. um 16 Uhr. Beide Partien werden live vom Heimteam übertragen.

Zwischen den beiden Spielen geht es für die Indians am Samstag ins nahegelegene Dundee. Rund 90 Minuten von Glasgow entfernt wartet dort dann der Ligarivale Dundee Stars auf die Indians (19 Uhr).

Der ECDC tritt somit insgesamt fünfmal auswärts und dreimal zuhause an. Mit den künftigen Ligakonkurrenten aus der DEL2, den schottischen Teams aus der EIHL sowie dem Süd-Meister der Oberliga aus Deggendorf steht dem Team ein äußerst anspruchsvolles Programm bevor.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Valentin Ankirchner @ Elite Prospects

2 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht