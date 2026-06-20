Goalie Henrik Haukeland vor dem Abflug in die KHL, Norweger soll Zweijahresvertrag in Tscheljabinsk unterzeichnet haben

Straubing. (EM) Das war fast zu befürchten: Torhüter Henrik Haukeland wird nach seinen starken Auftritten bei der Eishockey Weltmeisterschaft für Norwegen den Straubinger Pulverturm nach nur einer Saison schon wieder verlassen.

Wie das Onlinemagazin Championat heute Nachmittag berichtet, wird der 31- jährige Goalie in die russische KHL zu Traktor Tscheljabinsk wechseln. Bei Traktor soll Haukeland ein Arbeitspapier für gleich zwei Jahre erhalten.

Haukeland kann auf eine beeindruckende Laufbahn in Europas Top-Ligen zurückblicken und hat dabei unter anderem in der SHL, Liiga und PENNY DEL überzeugt. Zudem stand er mehrfach für Norwegen bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2018 zwischen den Pfosten. Während der WM in der Schweiz im Mai war er einer der Garanten für den Gewinn der Bronzemedaille Norwegens und wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Ein kleiner schwarzer Fleck in seiner Karriere ist der Abstieg mit der Düsseldorfer EG 2025. Der 188 cm große Linksfänger wurde in seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet, darunter als „Torhüter des Jahres 2023“ der PENNY DEL, Goalie of the Year in der HockeyAllsvenskan sowie mit dem Gullpucken als Norwegens Spieler des Jahres. In der PENNY DEL absolvierte Haukeland bislang 203 Partien in fünf Spielzeiten.

Der Wechsel soll in Kürze offiziell verkündet werden.

Henrik Haukelands Karriere in Zahlen

Source: Henrik Haukeland @ Elite Prospects

235 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro