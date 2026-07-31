Goalie gefunden: Juha Jatkola wechselt aus Finnland nach Krefeld und will bei den Pinguinen den nächsten Schritt machen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Suche nach dem Kontingentspieler auf der Torhüterposition ist damit beendet.

Eine der heißesten Fragen der Sommerpause ist beantwortet, die Pinguine haben ihren neuen Goalie gefunden. Juha Jatkola wechselt aus der finnischen Liiga zum PENNY DEL-Aufsteiger. Trotz seines jungen Alters von 23 Jahren, hat er bereits international Aufsehen erregt.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Juha ist ein junger, hungriger Torhüter mit Entwicklungspotenzial, was uns sehr wichtig war. Trotz seines Alters bringt er schon einiges an Erfahrung aus seinen vier Saisons in der ersten finnischen Liga mit, wo er sein Können bereits unter Beweis stellen konnte. Er zeichnet sich vor allem durch seine Ruhe und seine Technik aus und passt mit seinem Ehrgeiz perfekt in unsere Philosophie.“

Juha Jatkola: „Nach einer erfolgreichen Zeit in meinem Heimatland, war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Trotz meines jungen Alters fühlte sich der Wechsel in die PENNY DEL wie der logische nächste Schritt an. Die Pinguine sind ein ehrgeiziger und ambitionierter Club – Werte, mit denen ich mich selbst sehr gut identifizieren kann, weshalb ich mich sehr freue, zukünftig in Krefeld zwischen den Pfosten zu stehen.“

Juha Jatkola wurde im September 2002 in Kuopio, Finnland, geboren und durchlief alle Jugendabteilungen des dort ansässigen Teams Kalevan Pallo (kurz KalPa). Schon in jungen Jahren bewies der Linksfänger sein Talent und lief ab der U16 für die finnische Nationalmannschaft auf. Mit nur 19 Jahren gab Jatkola in der Saison 2021/22 sein Profidebüt für KalPa und etablierte sich nach der U20-WM, bei der er gemeinsam mit Ottawa Senators Goalie Leevi Mirläinen das Tor hütete und die Silbermedaille gewann, als feste Säule im Profikader. Bereits im Folgejahr kam der 1,85 Meter große Schlussmann auf 43 Einsätze und wurde nach der Saison von den Nashville Predators in der vierten Runde gedraftet. Trotz starkem Konkurrenzkampf kam Jatkola auch in den nächsten beiden Jahren auf jeweils über 30 Einsätze. Nach der Meisterschaft mit KalPa, schloss sich der Schlussmann vor der vergangenen Saison Kouvolan Kiekko-65 (kurz KooKoo), einem weiteren Topclub, an, wo er in der Hauptrunde auf 24 Einsätze mit einer Fangquote von 90 Prozent kam und auch eine Partie in den Playoffs bestritt. In Krefeld will der finnische Torhüter nun den nächsten Schritt machen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Juha Jatkola @ Elite Prospects

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