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Goalie-Duo komplett: Janik Engler verlängert bei den Passau Black Hawks

24. Juni 20261 Mins read18
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Janik Engler - © Passau Black Hawks / Theresa Schmid
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben eine weitere Schlüsselposition für die kommende Saison besetzt.

Torhüter Janik Engler hat seinen Vertrag verlängert und bildet künftig gemeinsam mit Marco Eisenhut das Goalie-Duo der Habichte.

Der 23-Jährige überzeugte in den vergangenen beiden Jahren mit einer starken Entwicklung. In der abgelaufenen Spielzeit kam Engler auf 17 Hauptrunden- und zwei Playoff-Einsätze. Besonders bemerkenswert war seine Fangquote in der Hauptrunde: 91,7 Prozent. In Passau will Engler nun den nächsten Schritt machen und seine positive Entwicklung fortsetzen.

„Mit Marco und Janik verfügen wir über ein Torhüterduo, das sich in der Oberliga vor keinem Vergleich verstecken muss. Beide bringen hohe Qualität mit und geben unserer Mannschaft große Sicherheit. Dass sich beide trotz anderer Angebote für die Black Hawks entschieden haben, freut mich besonders und zeigt das Vertrauen in unseren eingeschlagenen Weg“, erklärt Passau-Black-Hawks-Geschäftsführer Fabian Semsch.

Auch Engler selbst blickt seiner weiteren Zeit in Passau mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in Passau spielen zu dürfen. Ich fühle mich hier unglaublich wohl und bin überzeugt, dass ich mich hier bestmöglich weiterentwickeln kann. Außerdem glaube ich an den Standort Passau und möchte dort weitermachen, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben – und mit der Mannschaft weitere Erfolge feiern“, sagt der Torhüter zu seiner Vertragsverlängerung.

Der sportliche Leiter Tom Horschel betont ebenfalls die Wichtigkeit der Personalie: „Wir sind sehr froh, dass Janik sich entschieden hat, in Passau zu bleiben. Er ist ein Top-Torhüter und hat in der vergangenen Saison starke Spiele für uns gemacht. Besonders in Tilburg hat Janik uns im Spiel gehalten, sodass wir bis zum Schluss die Chance hatten, ein weiteres Heimspiel nach Passau zu holen. Wir sind sehr glücklich, mit Janik und Marco als Torhüterduo in die Saison starten zu können, und sehen uns auch in der kommenden Spielzeit auf dieser Position sehr gut aufgestellt.“ -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Janik Engler @ Elite Prospects

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