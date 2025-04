Goalie Arno Tiefensee unterschreibt Entry-Level-Vertrag

Mannheim. (PM Adler) Mit einem lachenden und einem weinenden Auge müssen die Adler Mannheim den Abgang von Arno Tiefensee bekanntgeben.

Der 22-Jährige hat am heutigen Freitagnachmittag einen Entry-Level-Vertrag bei den Dallas Stars unterzeichnet, die ihn 2023 in der fünften Runde an Position 157 gedraftet haben.

Der in Weißwasser geborene Schlussmann durchlief die Nachwuchsabteilungen seines Heimatvereins, ehe er über Bad Tölz den Weg nach Mannheim fand. Für die U20 der Jungadler absolvierte Tiefensee in der Saison 2019/20 18 Partien, in denen er mit einem Gegentorschnitt von 1,23 zu glänzen wusste. Mit einem Profivertrag und einer Förderlizenz ausgestattet, bestritt er zwischen 2020 und 2023 45 DEL2-Spiele für die Heilbronner Falken, dem damaligen Kooperationspartner der Adler.

Sein Debüt in der PENNY DEL feierte Tiefensee am 02. Oktober 2022 gegen die Nürnberg Ice Tigers, nicht einmal einen Monat später durfte sich der großgewachsene Linksfänger über seinen ersten Shutout freuen. Für die Adler bestritt Tiefensee insgesamt 114 Partien in Deutschlands Eishockey-Oberhaus und entwickelte sich in dieser Zeit zur Nummer eins.

Tiefensee: „Ich möchte mich zunächst bei allen Adler-Fans bedanken, die uns in den vergangenen drei Jahren bedingungslos unterstützt haben. Es hat mir immer sehr viel bedeutet, vor ihnen spielen zu dürfen. Ein großer Dank geht natürlich auch an die Adler, an Felix, an unseren Torwarttrainer Petri Vehanen, an meine Eltern, die alle einen großen Anteil daran haben, dass ich nun den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann. Ich konnte in den vergangenen Jahren viele tolle Bekanntschaften knüpfen, wofür ich unheimlich dankbar bin. Danke, Mannheim!“

„Wir sind sehr stolz auf Arno und die Nachricht, dass er bei den Dallas Stars unterschrieben hat. Arnos Engagement für unseren Club, für unsere Organisation und seine Karriere ist schlichtweg beeindruckend. Die Stars sind eine der am besten geführten Organisationen in der NHL, und wir wissen, dass Arno bei seinem nächsten Karriereschritt in guten Händen ist. Wir möchten Arno danken, dass er ein hervorragender Teamkollege war und einen positiven Einfluss auf uns alle hatte, wünschen ihm gleichzeitig viel Glück für die Zukunft. Wir werden ihn kräftig anfeuern“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV