Gnadenlose Effizienz und Keck-Hattrick: Huskies siegen in Weiden mit 7:1

Kassel. (PM Huskies) Zum vorletzten Spiel der Hauptrunde waren die Huskies in Weiden zu Gast.

Nach dem ersten Drittel führten die Schlittenhunde bereits mit 4:0, im Mittelabschnitt schraubten sie das Ergebnis gar auf 7:1 in die Höhe. Durch einen Hattrick stellte Keck dabei den Tore-Rekord von Jamie MacQueen aus der Saison 15/16 ein.

Das Anfangsdrittel hätte für die Schlittenhunde kaum besser verlaufen können. Den frühen Startschuss setzte dabei Turgeon, der einen Distanzschuss von Bender entscheidend zum 1:0 abfälschte. Seinen Schläger hielt er dabei grenzwertig hoch, der Treffer hielt jedoch auch einer Überprüfung durch den Videobeweis stand (2.). In einem kurz darauffolgenden Powerplay fand Kanninen den am langen Pfosten freistehenden Keck, von wo dieser sicher zum 2:0 verwandelte (6.). Die Blue Devils spielten gut mit, konnten jedoch lange keine wirklich zwingenden Torchancen kreieren. In der 16. Minute konnten die Gastgeber dann den Puck in der neutralen Zone nicht entscheidend kontrollieren, Kanninen eroberte so das Spielgerät, tankte sich über den rechten Flügel durch und verwandelte zum 3:0. Damit nicht genug: Kurz vor Schluss vereitelte Gibson mit einer starken Parade den Weidener Anschlusstreffer und nur wenige Sekunden später versenkte Keck per Handgelenksschuss die Scheibe zum vierten Mal im Kasten der Blue Devils (20.).

Im Mittelabschnitt änderte sich wenig. Die Huskies kontrollierten die Partie und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zuerst verpasste Keck noch bei einem Alleingang (26.), aber Mieszkowski traf mit einer Kopie des ersten Treffers des Abends zum Fünften (31.). Nach dem Powerbreak gelang es den Gästen schließlich einen ihrer Nadelstiche zu verwerten: Einen schönen Spielzug über Gläser und Ward vollendete Letzterer mit einem Schuss in den Winkel (34.). Gegen Ende des Drittels ließen dann aber wieder die Nordhessen die Muskeln spielen: Erst traf Valenti per Schlagschuss im Powerplay aus gewohnter Position aus dem linken Bullykreis (37.), dann schnürte Keck noch vor der zweiten Pausensirene mit einem Abstauber seinen Hattrick (39.). Mit diesem Treffer stellte er gleichzeitig den Huskies-Rekord (37) für die meisten Treffer in der Hauptrunde von Jamie MacQueen aus der Meistersaison 15/16 ein.

Im letzten Drittel beruhigte sich schließlich das Geschehen auf der Anzeigetafel. Früh im Drittel war Weidner frei durch, scheiterte aber am Schoner von Noack (42.). Die Gastgeber wurden offensiv nochmal aktiver, konnten aber, auch weil sie zwei Überzahlsituationen ausließen, keinen weiteren Treffer erzielen. Nach dem verdienten Sieg fehlt den Schlittenhunden nun noch ein Punkt, um sich die Hauptrundenmeisterschaft aus eigener Kraft zu sichern.

Tore:

0:1 Turgeon (Bender, Wolf – 2. Min.)

0:2 Keck (PP – Kanninen, Bender – 6. Min.)

0:3 Kanninen (Valenti – 16. Min.)

0:4 Keck (Garlent, Detsch – 20. Min.)

0:5 Mieszkowski (Faber – 31. Min.)

1:5 Ward (Gläser – 34. Min.)

1:6 Valenti (PP – Keussen, Wolf – 37. Min.)

1:7 Keck (Valenti, Garlent – 39. Min.)

