Gleb Berezovskij bleibt den Ice Dragons treu

Herford. (PM HEV) Gleb Berezovskij wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Ice Dragons tragen und geht somit beim Herforder Eishockey Verein in seine neunte Saison.

Der 28jährige Stürmer überzeugte im vergangenen Eishockey-Winter auf mehreren Positionen und wurde zu einem wertvollen Bestandteil des HEV-Kaders.

Auch Chefcoach Henry Thom lobt Herfords Nummer 22: „Gleb ist unsere Allroundkraft gewesen. Egal ob auf der linken, rechten oder zentralen Position – er hat überall seine Aufgabe sehr gut gemacht. Ich bin mir sogar sicher, dass er notfalls auch in der Defensive einsetbar gewesen wäre, wenn wir ihn dort gebraucht hätten. Gleb hat einen hohen Eishockey-IQ und ist so in der Lage, sich schnell auf wechselnden Positionen zurechtzufinden. Ich bin sehr froh, dass wir ihn auch in der kommenden Saison in unserem Team haben, zumal er auch außerhalb des Eises die Mannschaft immer wieder gut mitgenommen hat.“

Gleb Berezovskij musste in der Erfolgssaison 2024/25 lediglich ein Spiel pausieren und kam auf insgesamt 28 Scorerpunkte bei 8 eigenen Treffern. Im Spiel gegen die Herner EV Miners war er mit einem Hattrick alleiniger Torschütze beim 3:1-Erfolg, womit diese Begegnung wohl einen besonderen Platz beim Herforder Stürmer einnimmt. Mittlerweile absolvierte Gleb Berezovskij 312 Spiele für die Ice Dragons, wobei er weniger auf sich, sondern immer auf das gesamte Team blickt: „Die vergangene Spielzeit hat sehr viel Spaß mit dieser Mannschaft gemacht. Man hat nicht nur die Tore bejubelt, sondern auch eine tolle Vorlage, einen richtig guten Pass oder eine gelungene Abwehraktion. Wir haben im Team einen sehr familiären Umgang gehabt und Henry Thom hat uns als komplette Einheit zusammengeschweißt. Da spielte das Alter, die Erfahrung oder irgendetwas anderes gar keine Rolle. Das war die Grundlage für eine erfolgreiche Saison. Wir haben eine Art Fundament geschaffen und haben nicht nur einfach mitgespielt. Kein Gegner ist mehr zu uns gekommen und hat die Punkte mal eben so mitgenommen. Nun geht es wieder darum, dieses Fundament zu festigen, es vielleicht sogar auszubauen. Es ist aktuell natürlich noch schwierig, etwas zur kommenden Saison zu sagen, aber ich habe ein gutes Gefühl“.

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Eishockeyfans freuen sich, dass Gleb Berezovskij weiterhin ein Ice Dragon bleibt, und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

