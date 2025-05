„Glaube nun fest daran, dass meine Zukunft in DÃ¼sseldorf viel besser laufen kann“ – Zweiter Anlauf fÃ¼r Max Balinson bei der DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung.

Verteidiger Max Balinson bleibt für eine weitere Spielzeit am Rhein. Der 28-jährige Deutsch-Kanadier war vor einem Jahr aus Crimmitschau zur DEG gewechselt, wurde aber im Team 2024/25 nie so recht heimisch. Für die Eispiraten war er zuvor mit 47 Punkten in 52 Partien punktbester Verteidiger der DEL2. Gewesen. Jetzt heißt es: Neues Team, neue Liga, neuer Trainer, neuer Anfang!

Chefcoach Rich Chernomaz: „Max Balinson kann und wird positiven Einfluss auf unser Team haben, auch in der Offensive. Er kann unter Druck gute Aufbaupässe spielen, verfügt über einen gefährlichen Schuss und ist wendig. Wir haben lange mit ihm gesprochen und sind davon überzeugt, dass er in einem neuen Umfeld wieder an seine vorherigen Leistungen anknüpfen kann. Ich bin mir sicher, dass er eine weitere wichtige Säule unserer Defensive sein wird.“

Balinson: „Wie eigentlich alle Spieler bei der DEG war auch ich mit der vergangenen Saison nicht zufrieden – was auch an meinen zahlreichen kleineren Verletzungen lag. Nach intensiven Gesprächen und Analysen glaube ich nun fest daran, dass meine Zukunft in Düsseldorf viel besser laufen kann. Die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt. Ich freue mich auf die Saison!“

Max Balinson hat in der Saison 2023/24 mit starken Leistungen für die Eispiraten Crimmitschau nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. In Düsseldorf konnte er diese Qualität in seinem ersten Jahr nicht vollends bestätigen und kam in 31 Spielen auf zwei Zähler. Der Linksschütze erhält einen neuen Vertrag bis 2027. Er bleibt bei seiner Rückennummer 58.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV