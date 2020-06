Glanzvolle Zukunft: eSport-Trends 2020

Die ganze weite Welt ist heiß auf eSports. 2020 sieht stark danach aus als könnte es eines der spannendsten Jahre für den eSport...

Die ganze weite Welt ist heiß auf eSports. 2020 sieht stark danach aus als könnte es eines der spannendsten Jahre für den eSport generell aber auch im speziellen fürs Eishockey werden. Mit einem innovativen Fokus auf den Verbraucher und einer weiten Massenzugänglichkeit für Gamer, welche ein exorbitantes Wachstum bewirken wird. Brandneue technologische Entwicklungen und Veränderungen in Bereichen kultureller Denkansätze bringen das professionelle Game in Direktion neuer und erweiterter Horizonte.

Welche Entwicklungen wird es 2020 in den eSports geben?

Die eSports durchlaufen als junges Unterhaltungsmedium permanente Veränderungen und unterliegen ständigen und sich evolutionär verhaltenden Entwicklungen.

Vor allen Dingen gesteigerter Fan & User Fokus

Laut aktuellen Berichten von Szeneprofis aus über die Entwicklungen von eSports -Trends in 2020 dreht sich alles in den kommenden Monaten hauptsächlich um die Fans. In diesem Jahr werden mehr direkt den Konsumenten ansprechende Produkte (Direct-To-Customer/DTC) zu sehen sein, als sie bislang im konventionellen Sportbereich auffindbar sind. Dies kann sich innerhalb ausgeweiteter Konsumentenoptionen wie beispielsweise Spielerinterviews und -contents, detaillierte Einblicke in das sogenannte „Behind-the-Scenes-Material wie auch durch den Zugriff auf abweichende zusätzliche Materialien abspielen.

Direct To Customer-Produkte begründen 2020 den Aufstieg von eSports wie nichts anderes innerhalb der gesamten Branche. Sie definieren, dass eSports endlich angekommen ist und in der Welt von Wettkampfveranstaltungen sesshaft geworden ist und Fuß gefasst hat. Auch der erkämpfte Respekt innerhalb der gesamten Sportgemeinschaft auf dem Weg zu seiner Gleichstellung und Gleichbehandlung wird hierdurch deutlich.

Denkt man darüber nach, ist es auch absolut nachvollziehbar wie auch sinnvoll den Fokus auf die Fans zu konzentrieren. Denn eSports-Begeisterte sind genauso investiert wie Fans herkömmlicher und traditionelleren Sportarten. Millionen von eSports-Fans kommen zusammen, um ihren Lieblingsteams bei globalen Live-Events um die ganzen Welt verteilt, wie auch über Streaming-Sites zu unterstützen und dem Game zu folgen. Die Spieler erreichen Status eines Weltstars und demzufolge natürlich auch die dem entsprechenden Payments und Checks. Es gibt online sogar unzählige Wettplattformen die sich auf eSports konzentrieren. Dazu kommen weitere Online Services rund ums Thema und auch Blogs wie der 888 Sports Blog wenn es um die Berichterstattung geht. Diese Medien entsprechen genau denen, die auch im Bereich der herkömmlichen und klassischen Sportbranchen wie Fußball und Eishockey vorhanden sind und offeriert werden.

Die eSport Branche boomt also regelrecht und setzt ihren Trend aus dem Vorjahr somit solide fort.

Mobile eSports kreieren neuen Wettbewerb

Da sich das Mobile Gaming bereits seit geraumer Zeit einer ansteigenden Beliebtheit erfreut, verwundert es kaum das daraus weitere Entwicklungen für den gesamten eSport erwachsen. Vor nicht allzu langer Zeit entstand dabei Call of Duty. Auf mobilen Endgeräten wurde es unglaubliche 180 Millionen Mal downgeloadet – und das lediglich innerhalb eines Zeitraumes von einigen Monaten. Mobile Spiele und die flächendeckend verbreitete Nutzung von Mobildevices führten dazu, dass mehrere sogenannte Lite-Apps für beliebte Spiele entwickelt wurden.

Diese Apps beinhalten hohe Leistungsfähigkeit und realisieren auf mobilen Endgeräten, nicht nur das bloße Zocken, sondern das Gamen innerhalb eines wettbewerbsorientierten Umfelds. Gamer benötigen dafür kein teures Telefon, woraus eine hohe Zugänglichkeit resultiert und das Wachstum weiterhin positiv affektiert.

Fazit

Der Anstieg der mobilen Applikationen im Bereich wettbewerbsfähiger eSports weist ein enormes Potenzial auf. Dieses Potenzial ermöglicht Gamern weltweit der eSport-Arena unabhängig und direkt von ihrem Smartphone aus beizutreten. Alle Interessierten, die vor dieser Entwicklung über keinen Zugang verfügten, können nun dem Wettkampf beitreten und einen gesteigerten Wettbewerb in der gesamten Community entstehen lassen.