Gladiators zeigen starke Moral, bleiben aber punktlos – Dienstag kommt Bad Tölz

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ein intensives Wochenende gegen die beiden Topteams der Oberliga Süd hinter sich.

Trotz zweier couragierter Auftritte gegen den Deggendorfer SC (2:4) und die Selber Wölfe (1:4) blieb die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan ohne Punkte. Kämpferisch überzeugend, defensiv diszipliniert – doch offensiv fehlt derzeit das nötige Glück und die Effizienz im Abschluss.

Am Freitag lieferten die Gladiators vor 1.417 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena eine leidenschaftliche Vorstellung gegen den hohen Favoriten aus Deggendorf ab. Die Gäste dominierten mit 48:27 Torschüssen und nutzten ihre Powerplay-Stärke (1 Tor aus 3 Überzahlsituationen). Erding dagegen blieb im Powerplay ohne Treffer (0/4), zeigte aber ein ordentliches Unterzahlspiel (2/3). Leon Meder parierte überragend und hielt sein Team mit zahlreichen Glanztaten im Spiel. Nach dem 0:1-Rückstand glich Cheyne Matheson zu Beginn des Schlussabschnitts aus. Auch Grady Hobbs traf für Erding, ehe Deggendorf in der Schlussphase durch Roy und Jackson den verdienten Sieg fixierte.

Zwei Tage später wartete mit Tabellenführer Selber Wölfe die nächste Spitzenmannschaft. In der Netzsch-Arena hielt Erding vor 2.167 Zuschauern lange gut dagegen, musste sich aber am Ende mit 1:4 geschlagen geben. David Zabolotny stand 60 Minuten im Tor und wehrte 42 von 46 Schüssen ab. Die Gladiators kassierten zwar 18 Strafminuten, überstanden acht von neun Unterzahlsituationen aber schadlos. Erst ein Powerplaytreffer der Wölfe zu Beginn des letzten Drittels brachte die Vorentscheidung. Den Ehrentreffer für Erding erzielte Marco Pfleger kurz vor Schluss.

Damit stehen die Gladiators nach 12 Spielen mit 9 Punkten auf Tabellenplatz 12. In der Statistik zeigt sich ein gemischtes Bild: Mit 32 erzielten und 45 kassierten Toren ergibt sich ein Torverhältnis von –13. An der Tabellenspitze dominieren weiterhin die Topfavoriten: Die Selber Wölfe führen mit 31 Punkten (51:20 Tore) vor dem Deggendorfer SC (29 Punkte, 53:24 Tore) und den Memmingen Indians (28 Punkte, 56:28 Tore). Dahinter folgen Heilbronn (25 Punkte) und die Tölzer Löwen (19 Punkte).

Am Dienstag, 28. Oktober, um 20 Uhr, empfangen die Gladiators nun eben jene Tölzer Löwen in der Stadtwerke Erding Arena. Das Duell lässt die Herzen vieler Nostalgiker höher schlagen – erinnert es doch an frühere, legendäre Duelle zwischen Ober- und Niederbayern.

Die Gäste aus dem Oberland verfügen über eine offensivstarke Mannschaft, die sich mit 44 Toren aus elf Spielen und einem Torverhältnis von +10 im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Topscorer ist Topi Piipponen mit 19 Punkten (8 Tore, 11 Assists), gefolgt von Ludwig Nirschl (16 Punkte) und Andree Hult (9 Punkte). Auch Verteidiger Karel Klikorka glänzt mit sieben Assists und sorgt für Stabilität in der Defensive. Zwischen den Pfosten steht mit Enrico Salvarani einer der sichersten Goalies der Liga – 93,5 Prozent Fangquote bei nur 2,1 Gegentoren pro Spiel sprechen für sich.

Trainer Dominik Quinlan weiß, dass sein Team gegen die Löwen erneut über sich hinauswachsen muss: „Wir müssen mit Leidenschaft, Disziplin und Mut spielen – und endlich unsere Chancen nutzen. Nur dann können wir gegen eine Mannschaft wie Bad Tölz bestehen.“

Auch dieses Traditionsduell verspricht wieder viel Emotion, Tempo und Intensität – und für die Gladiators die große Chance, den Fans in der Stadtwerke Erding Arena endlich wieder einen Heimsieg zu schenken.

