Gladiators zeigen Charakter beim Ligaprimus und in Selb

Erding. (PM Gladiators) Der Deggendorfer SC hat seine Spitzenposition in der Oberliga Süd bestätigt und die ersatzgeschwächten Erding Gladiators mit 4:2 besiegt.

Trotz der Niederlage zeigte die Daffner-Truppe beim Tabellenführer in der Hitzkopf Arena vor 2.155 Zuschauern – darunter rund 150 Gladiators-Anhänger – eine sehr couragierte Vorstellung, zumal gleich neun Spieler im Aufgebot fehlten.

Die Vorzeichen waren klar: Deggendorf als aktuell bestes Team der Liga, Erding stark dezimiert und auswärts beim Ligaprimus gefordert. Von Beginn an übernahm der DSC die Initiative und setzte sich im Gladiators-Drittel fest. Nach gut sechs Minuten war der Bann gebrochen, als Harrison Roy zum 1:0 für die Hausherren traf.

Erding verteidigte mit hohem Einsatz, blockte viele Schüsse und setzte vereinzelt Entlastungsangriffe, doch Deggendorf blieb spielbestimmend. Das Schussverhältnis von 14:14 im ersten Drittel täuschte etwas darüber hinweg, dass die klareren Chancen auf Seiten der Gastgeber lagen.

Im Mittelabschnitt erhöhte der DSC das Tempo weiter, so dass Erding kaum aus dem eigenen Drittel kam. Die Gladiators standen aber im Unterzahlspiel stabil und überstanden mehrere brenzlige Situationen. Dennoch fiel das 2:0: Ty Jackson vollendete nach Vorarbeit von Stloukal und Dylan Jackson.

Besonders in diesem Drittel wurde der Unterschied in der Tiefe des Kaders sichtbar: Deggendorf erspielte sich reihenweise Chancen (22:3 Torschüsse), während Erding hauptsächlich mit defensiver Arbeit beschäftigt war. Dass es „nur“ 2:0 stand, war auch dem großen Einsatzwillen und der Hartnäckigkeit der Gladiators zu verdanken.

Im Schlussdrittel schien die Partie beim 3:0 durch Hahn zunächst endgültig entschieden. Doch Erding gab sich nie auf und zeigte noch einmal große Moral. Zunächst verkürzte Louis Trattner auf 3:1, bevor Cheyne Matheson in Unterzahl – Cristian Achim erhielt nach einem Schlittschuhtritt eine Matchstrafe – sogar das 3:2 markierte und die Begegnung kurz vor Schluss noch einmal spannend machte.

Erst Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Dylan Jackson mit dem 4:2-Endstand dafür, dass der Tabellenführer den Sieg endgültig eintütete. Am Ende setzte sich individuelle Klasse und Kadertiefe des DSC verdient durch, doch die Gladiators verkauften sich angesichts der Personalsituation und der Stärke des Gegners teuer.

Unterm Strich stand eine Niederlage, mit der man angesichts der Ausgangslage rechnen musste – aber auch ein Auftritt, auf den sich aufbauen lässt. Erding war zwar über 60 Minuten zumeist in der Defensive gebunden, zeigte jedoch aufopferungsvollen Kampf, einen intakten Teamgeist und das Bewusstsein, selbst in schwieriger Personalsituation nicht auseinanderzubrechen.

Nur zwei Tage später holten sich die Gladiators in eigener Halle den nächsten moralischen Erfolg – auch wenn es am Ende „nur“ einen Punkt gab. Gegen die Selber Wölfe verloren die Erdinger zwar mit 2:3 nach Overtime, durften sich aber für einen beeindruckenden Auftritt vor 920 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena zurecht großen Applaus abholen.

Mit nur fünf Verteidigern – einer davon gelernter Stürmer – und neun Stürmern musste Trainer Thomas Daffner gegen das von Felix Schütz gecoachte Topteam antreten, dennoch zeigte seine Mannschaft über 60 Minuten eine famose, äußerst disziplinierte Leistung ohne eine einzige Strafzeit. Von Beginn an machte Selb Druck und erspielte sich ein deutliches Chancenplus, doch Erding stand defensiv sehr kompakt und arbeitete konsequent im eigenen Drittel. Torhüter Leon Meder erwischte einen herausragenden Tag und entschärfte zahlreiche gute Möglichkeiten der Franken. Trotz nur drei Torschüssen im ersten Abschnitt hatten die Gladiators mit Erik Modlmayr, der aus kurzer Distanz den Puck nicht über die Linie brachte, eine hochkarätige Gelegenheit zur Führung.

Auch im zweiten Drittel blieb das Bild ähnlich: Selb hatte mehr Scheibenbesitz und Abschlüsse, die Gladiators hielten mit großem Einsatzwillen und klarer Struktur dagegen. Bitter war, dass Erding ausgerechnet in eigener Überzahl das 0:1 kassierte, als Richard Gelke in Unterzahl traf. Statt zu wanken, blieb die Daffner-Truppe aber stabil, „zerstörte“ mit kluger Defensivarbeit und viel Laufbereitschaft immer wieder den Spielfluss der Wölfe und setzte vorne Nadelstiche – unter anderem durch Cheyne Matheson und Louis Trattner.

Der Lohn folgte kurz vor Drittelende: Philipp Michl fälschte einen Schuss unhaltbar zum 1:1 ab und erzielte damit sein erstes Saisontor – der Jubel in der Arena fiel entsprechend groß aus.

Wer erwartet hatte, dass den personell arg gebeutelten Gladiators im Schlussdrittel die Kräfte ausgehen würden, wurde eines Besseren belehrt. Erding hielt weiterhin voll dagegen, verteidigte konsequent und warf sich in jeden Schuss. Unglücklich geriet man dennoch erneut in Rückstand, als sich eine Bogenlampe über Leon Meder hinweg zum 1:2 ins Tor senkte.

Doch auch dieser Rückschlag brach den Widerstand der Gastgeber nicht: Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Dennis Miller das verdiente 2:2. Die Gladiators wurden für ihren unermüdlichen Kampfgeist belohnt und zwangen den klaren Favoriten in die Overtime. In der Verlängerung reichte den Wölfen schließlich ein platzierter Abschluss von Stephan Tramm, um den Zusatzpunkt mit nach Oberfranken zu nehmen.

Trotz der beiden Niederlagen am Wochenende senden die Erding Gladiators ein klares Signal: Der Aufsteiger ist in dieser Liga alles andere als chancenlos. Ob beim Topfavoriten in Deggendorf oder im Overtime-Thriller gegen Selb – die Mannschaft zeigt, dass sie bereit ist, in jeder Situation zu kämpfen und sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.

Wer regelmäßig in der Arena ist, diese Auftritte aus der Nähe verfolgt und nicht nur aus der Distanz kommentiert, erkennt: Die Gladiators liefern – vor allem kämpferisch – erstklassige Arbeit ab und sind weit davon entfernt, in der Oberliga unterzugehen.

Im dicht gedrängten Spielplan bleibt den Erding Gladiators kaum Zeit zum Durchschnaufen: Bereits am Dienstag, 21.01., um 19.30 Uhr geht es mit dem nächsten wichtigen Auswärtsspiel beim EV Lindau Islanders weiter. Gegen die Islanders setzte es in dieser Saison bereits drei Niederlagen, und auch diesmal hängen die Früchte hoch – der Kader der Gladiators wird weiter dezimiert bleiben.

Lindau spielt sehr kompakt, verfügt mit Top-Scorern wie Eetu Elo und Žan Jezovšek sowie einer breiten, ausgeglichen besetzten Offensive über große individuelle Qualität in allen Reihen. Um am Bodensee Zählbares mitzunehmen, muss die Daffner-Truppe erneut äußerst diszipliniert auftreten, defensiv konsequent arbeiten und jede sich bietende Chance eiskalt nutzen.

