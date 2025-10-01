Gladiators wollen erste Punkte: Freitag in Füssen – Sonntag gegen Heilbronn

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators stehen vor ihren nächsten Aufgaben in der Oberliga Süd.

Am Freitag, 3. Oktober, gastiert die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan ab 19.30 Uhr beim EV Füssen. Zwei Tage später wartet mit den Heilbronner Falken ein echter Topfavorit. Die Partie beginnt am Sonntag, 18 Uhr, in der Stadtwerke Erding Arena.

Freitag: Auswärtsspiel in Füssen

Der EV Füssen ist ähnlich wie die Gladiators mit Problemen in die Saison gestartet und hat bislang nur einen Zähler auf dem Konto. Zuletzt mussten die Allgäuer zudem den Abgang von Verteidiger Xaver Tippmann in Richtung DEL2 nach Bad Nauheim verkraften. Trotzdem bleibt der EVF ein gefährlicher Gegner, der traditionell auf eine starke Jugendarbeit baut und regelmäßig Nachwuchsspieler in den Kader integriert.

Ein besonderer Fokus liegt auf US-Angreifer Bauer Neudecker, der bereits drei Tore erzielt hat. Auch Jakob Peukert und Julian Straub konnten mit jeweils vier Scorerpunkten auf sich aufmerksam machen. Auf die Gladiators wartet also ein Gegner, der trotz schwieriger Umstände vor allem über Einsatz und Leidenschaft ins Spiel kommt.

Sonntag: Topteam Heilbronner Falken

Am Sonntag empfangen die Gladiators mit den Heilbronner Falken eine Mannschaft, die zum engeren Favoritenkreis der Liga zählt. Der Club hatte vor Saisonbeginn turbulente Wochen hinter sich, nachdem die Lizenz zunächst nicht erteilt worden war. Mittlerweile ist die Situation geklärt – und die Falken haben bereits gezeigt, wie stark sie besetzt sind.

Allen voran sticht Nolan Ritchie heraus. Der Kanadier sammelte in der vergangenen Saison 84 Scorerpunkte in nur 45 Spielen und ist auch in dieser Spielzeit bereits wieder brandgefährlich. Unterstützt wird er von Landsmann Calder Anderson sowie von erfahrenen Kräften wie Frederik Cabana oder Corey Mapes. Im Tor sorgt Patrick Berger mit einer Fangquote von über 93 Prozent für enorme Stabilität.

Für die Gladiators geht es in beiden Spielen darum, ihre kämpferische Linie beizubehalten, Fehler zu minimieren und die eigenen Torchancen konsequenter zu nutzen. Gegen Füssen winken wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss. Gegen Heilbronn wartet dann ein echter Härtetest vor eigenem Publikum.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!