Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erdings Gladiators Gladiators wollen erste Punkte: Freitag in Füssen – Sonntag gegen Heilbronn
TSV Erdings Gladiators

Gladiators wollen erste Punkte: Freitag in Füssen – Sonntag gegen Heilbronn

1. Oktober 20251 Mins read16
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators stehen vor ihren nächsten Aufgaben in der Oberliga Süd.

Am Freitag, 3. Oktober, gastiert die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan ab 19.30 Uhr beim EV Füssen. Zwei Tage später wartet mit den Heilbronner Falken ein echter Topfavorit. Die Partie beginnt am Sonntag, 18 Uhr, in der Stadtwerke Erding Arena.

Freitag: Auswärtsspiel in Füssen

Der EV Füssen ist ähnlich wie die Gladiators mit Problemen in die Saison gestartet und hat bislang nur einen Zähler auf dem Konto. Zuletzt mussten die Allgäuer zudem den Abgang von Verteidiger Xaver Tippmann in Richtung DEL2 nach Bad Nauheim verkraften. Trotzdem bleibt der EVF ein gefährlicher Gegner, der traditionell auf eine starke Jugendarbeit baut und regelmäßig Nachwuchsspieler in den Kader integriert.

Ein besonderer Fokus liegt auf US-Angreifer Bauer Neudecker, der bereits drei Tore erzielt hat. Auch Jakob Peukert und Julian Straub konnten mit jeweils vier Scorerpunkten auf sich aufmerksam machen. Auf die Gladiators wartet also ein Gegner, der trotz schwieriger Umstände vor allem über Einsatz und Leidenschaft ins Spiel kommt.

Sonntag: Topteam Heilbronner Falken

Am Sonntag empfangen die Gladiators mit den Heilbronner Falken eine Mannschaft, die zum engeren Favoritenkreis der Liga zählt. Der Club hatte vor Saisonbeginn turbulente Wochen hinter sich, nachdem die Lizenz zunächst nicht erteilt worden war. Mittlerweile ist die Situation geklärt – und die Falken haben bereits gezeigt, wie stark sie besetzt sind.

Allen voran sticht Nolan Ritchie heraus. Der Kanadier sammelte in der vergangenen Saison 84 Scorerpunkte in nur 45 Spielen und ist auch in dieser Spielzeit bereits wieder brandgefährlich. Unterstützt wird er von Landsmann Calder Anderson sowie von erfahrenen Kräften wie Frederik Cabana oder Corey Mapes. Im Tor sorgt Patrick Berger mit einer Fangquote von über 93 Prozent für enorme Stabilität.

Für die Gladiators geht es in beiden Spielen darum, ihre kämpferische Linie beizubehalten, Fehler zu minimieren und die eigenen Torchancen konsequenter zu nutzen. Gegen Füssen winken wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss. Gegen Heilbronn wartet dann ein echter Härtetest vor eigenem Publikum.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

27
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Freiburg: Auswärtsspiel beim ESVK und Heimspiel mit Familientag in der Echte Helden Arena.

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
TSV Erdings Gladiators

Gladiators weiter ohne Punkte – couragierte Leistungen bleiben unbelohnt

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators warten auch nach dem zweiten Wochenende...

By28. September 2025
TSV Erdings Gladiators

Erding Gladiators empfangen den SC Riessersee und reisen nach Passau

Erding. (PM Gladiators) Nach dem Auftaktwochenende warten die nächsten Herausforderungen auf die...

By24. September 2025
TSV Erdings Gladiators

Erding Gladiators mit couragiertem Auftaktwochenende in der Oberliga

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators sind mit zwei guten Auftritten in...

By22. September 2025
TSV Erdings Gladiators

Gladiators starten gegen Memmingen und Höchstadt in die Saison

Erding. (PM Gladiators) Endlich ist es soweit: Am Donnerstag, 18. September, beginnt...

By17. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten