Gladiators weiter ohne Punkte – couragierte Leistungen bleiben unbelohnt

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators warten auch nach dem zweiten Wochenende der Oberliga Süd weiter auf ihre ersten Punkte.

Gegen den SC Riessersee (3:5) und bei den Passau Black Hawks (5:6) zeigte die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan erneut couragierte Auftritte, verpasste es jedoch, sich für ihren großen Einsatz zu belohnen.

Vor 1.058 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena forderten die Gladiators am Freitag den Altmeister SC Riessersee. Nach einem frühen Rückstand schlug Elia Ostwald im Powerplay zurück. Im zweiten Drittel brachte Marc Schmidpeter die Gastgeber sogar in Führung, ehe die Gäste aus Garmisch die Partie drehten. Doch die Gladiators kämpften sich erneut zurück, Louis Trattner erzielte das umjubelte 3:3. Als schon vieles auf eine Verlängerung hindeutete, nutzte der SCR einen Fehlpass eiskalt und ging durch Anselm Gerg in Führung. Ein Empty-Net-Goal besiegelte die 3:5-Niederlage.

Am Sonntag in Passau entwickelte sich vor 837 Zuschauern eine turbulente Partie. Louis Trattner brachte die Gladiators im ersten Drittel in Führung, Maximilian Forster sorgte im Mittelabschnitt für das 2:1. Im letzten Drittel folgte die spielentscheidende Szene: Eine fünfminütige Unterzahl nach einer Spieldauerstrafe nutzten die Black Hawks zu drei Treffern. Beim Stand von 6:2 schien die Partie entschieden, doch die Gladiators bäumten sich noch einmal auf. Grady Hobbs, Marc Schmidpeter und erneut Louis Trattner brachten Erding bis in die Schlussminute auf 5:6 heran, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen.

Damit steht nach vier Saisonspielen fest: Die Gladiators können mit den Oberliga-Teams mithalten, werden jedoch immer wieder durch individuelle Fehler und eine unzureichende Chancenverwertung bestraft.

