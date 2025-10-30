Gladiators vor richtungsweisendem Wochenende: Charakter zeigen in Bayreuth und gegen Füssen

Erding. (PM Gladiators) Nach der ernüchternden 2:5-Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen stehen die Erding Gladiators an diesem Wochenende gewaltig unter Druck.

Am Freitag, 31. Oktober (20 Uhr), gastiert die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan bei den onesto Tigers Bayreuth, am Sonntag (18 Uhr) folgt das Heimspiel gegen den EV Füssen in der Stadtwerke Erding Arena. Zwei Partien, in denen die Gladiators endlich wieder ein anderes Gesicht zeigen müssen – mit mehr Leidenschaft, Härte und Entschlossenheit.

„Wir müssen in allen Belangen besser werden – läuferisch, kämpferisch, mental“, fordert Quinlan vor dem Wochenende. Nach 13 Spielen stehen die Gladiators mit nur neun Punkten auf Platz zwölf der Tabelle. Vor allem die Körpersprache und das Zweikampfverhalten beim Spiel gegen Tölz ließen zu wünschen übrig. Gegen Bayreuth und Füssen gilt nun: Charakter zeigen statt Ausreden suchen.

Der Blick auf die Gegner zeigt, dass es keine leichten Aufgaben werden. Bayreuth rangiert mit 17 Punkten auf Rang sieben, zeigte zuletzt jedoch ein katastrophales Gesicht bei der 1:10-Niederlage in Heilbronn – und wird zu Hause auf Wiedergutmachung aus sein. Die Tigers verfügen mit Spielern wie Kyle Bollers (23 Punkte), Sam Verelst (18 Punkte) und Michal Spacek (17 Punkte) über enorme Offensivkraft, kassierten jedoch bereits 65 Gegentore – der zweitschlechteste Wert der Liga. Das Hinspiel gewann Bayreuth in Erding mit 5:2 – ein Ergebnis, das die Gladiators unbedingt korrigieren wollen.

Am Sonntag wartet dann mit dem EV Füssen ein Gegner, der sich zuletzt stabilisiert hat. Die Allgäuer gewannen ihr Heimspiel gegen Lindau mit 4:2 und haben damit gezeigt, dass sie in der Saison angekommen sind. Spieler wie Bauer Neudecker (11 Punkte) und Julian Straub (12 Punkte) führen die Offensive an, auch wenn Füssen mit nur 27 Toren ligaweit am wenigsten Treffer erzielt hat.

Die Gladiators selbst müssen vor allem offensiv zulegen. Mit 34 Toren in 13 Spielen (2,62 pro Partie) stellt Erding eine der harmlosesten Angriffsreihen der Liga. Im Hinspiel gewann Erding in Füssen noch 5:3, damals mit viel Einsatz und Teamgeist – Tugenden, die aktuell schmerzlich vermisst werden. „Es geht jetzt um Reaktion, um Charakter. Jeder muss Verantwortung übernehmen – gerade die erfahrenen Spieler“, so Quinlan.

Zwei Spiele, die wegweisend sind: Bleibt Erding weiter punktlos, droht das Abrutschen ans Tabellenende. Gelingt dagegen eine Reaktion, kann das Wochenende der Startschuss für den lang ersehnten Umschwung werden.

