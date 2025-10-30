Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erding Gladiators Gladiators vor richtungsweisendem Wochenende: Charakter zeigen in Bayreuth und gegen Füssen
TSV Erding Gladiators

Gladiators vor richtungsweisendem Wochenende: Charakter zeigen in Bayreuth und gegen Füssen

30. Oktober 20252 Mins read71
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Nach der ernüchternden 2:5-Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen stehen die Erding Gladiators an diesem Wochenende gewaltig unter Druck.

Am Freitag, 31. Oktober (20 Uhr), gastiert die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan bei den onesto Tigers Bayreuth, am Sonntag (18 Uhr) folgt das Heimspiel gegen den EV Füssen in der Stadtwerke Erding Arena. Zwei Partien, in denen die Gladiators endlich wieder ein anderes Gesicht zeigen müssen – mit mehr Leidenschaft, Härte und Entschlossenheit.

„Wir müssen in allen Belangen besser werden – läuferisch, kämpferisch, mental“, fordert Quinlan vor dem Wochenende. Nach 13 Spielen stehen die Gladiators mit nur neun Punkten auf Platz zwölf der Tabelle. Vor allem die Körpersprache und das Zweikampfverhalten beim Spiel gegen Tölz ließen zu wünschen übrig. Gegen Bayreuth und Füssen gilt nun: Charakter zeigen statt Ausreden suchen.
Der Blick auf die Gegner zeigt, dass es keine leichten Aufgaben werden. Bayreuth rangiert mit 17 Punkten auf Rang sieben, zeigte zuletzt jedoch ein katastrophales Gesicht bei der 1:10-Niederlage in Heilbronn – und wird zu Hause auf Wiedergutmachung aus sein. Die Tigers verfügen mit Spielern wie Kyle Bollers (23 Punkte), Sam Verelst (18 Punkte) und Michal Spacek (17 Punkte) über enorme Offensivkraft, kassierten jedoch bereits 65 Gegentore – der zweitschlechteste Wert der Liga. Das Hinspiel gewann Bayreuth in Erding mit 5:2 – ein Ergebnis, das die Gladiators unbedingt korrigieren wollen.

Am Sonntag wartet dann mit dem EV Füssen ein Gegner, der sich zuletzt stabilisiert hat. Die Allgäuer gewannen ihr Heimspiel gegen Lindau mit 4:2 und haben damit gezeigt, dass sie in der Saison angekommen sind. Spieler wie Bauer Neudecker (11 Punkte) und Julian Straub (12 Punkte) führen die Offensive an, auch wenn Füssen mit nur 27 Toren ligaweit am wenigsten Treffer erzielt hat.
Die Gladiators selbst müssen vor allem offensiv zulegen. Mit 34 Toren in 13 Spielen (2,62 pro Partie) stellt Erding eine der harmlosesten Angriffsreihen der Liga. Im Hinspiel gewann Erding in Füssen noch 5:3, damals mit viel Einsatz und Teamgeist – Tugenden, die aktuell schmerzlich vermisst werden. „Es geht jetzt um Reaktion, um Charakter. Jeder muss Verantwortung übernehmen – gerade die erfahrenen Spieler“, so Quinlan.

Zwei Spiele, die wegweisend sind: Bleibt Erding weiter punktlos, droht das Abrutschen ans Tabellenende. Gelingt dagegen eine Reaktion, kann das Wochenende der Startschuss für den lang ersehnten Umschwung werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

815
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Schweiz: 24 Spieler im Aufgebot für die Euro Hockey Tour in Tampere

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Tölzer LöwenTSV Erding Gladiators

Gladiators enttäuschen beim 2:5 gegen Bad Tölz

Erding. (PM Gladiators) Das war deutlich zu wenig: Die Erding Gladiators haben...

By29. Oktober 2025
TSV Erding Gladiators

Gladiators zeigen starke Moral, bleiben aber punktlos – Dienstag kommt Bad Tölz

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ein intensives Wochenende gegen die...

By27. Oktober 2025
Selber WölfeTSV Erding Gladiators

Selber Wölfe fahren souveränen Sieg ein

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe waren in der Partie gegen die...

By26. Oktober 2025
TransfersTSV Erding Gladiators

Gladiators verstärken Defensive

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben personell nachgelegt und ihre Defensive...

By24. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten