Home Transfers Gladiators verstärken Defensive
TransfersTSV Erding Gladiators

Gladiators verstärken Defensive

24. Oktober 20251 Mins read80
Moritz Köttstorfer - © Sportfoto-Sale (DR)
Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben personell nachgelegt und ihre Defensive mit Moritz Köttstorfer verstärkt.

Der 20-jährige Verteidiger wechselt von den Eisbären Regensburg (DEL2) nach Erding und steht ab sofort im Kader von Trainer Dominik Quinlan.

Köttstorfer gilt als vielversprechendes deutsches Talent mit internationaler Erfahrung. Der 1,93 Meter große und 87 Kilogramm schwere Linksschütze durchlief die Nachwuchsprogramme der RB Hockey Academy Salzburg und der Düsseldorfer EG, spielte in Schweden für Skellefteå AIK J20 und sammelte zuletzt Spielpraxis in der DEL2 sowie bei den Passau Black Hawks in der Oberliga.

Trainer Dominik Quinlan freut sich über die Verstärkung: „Moritz ist ein exzellent ausgebildeter Spieler, der uns in der aktuellen Situation weiterhelfen wird. Er hat eine sehr gute Übersicht, ist defensiv stabil und bringt durch seine Größe zusätzliche Physis in unser Spiel.“

Mit Köttstorfer gewinnt der Erdinger Defensivverbund an Stabilität und Tiefe. Der gebürtige Haushamer bringt Ruhe, Reichweite und Spielverständnis mit – Eigenschaften, die im engen Oberliga-Rennen besonders gefragt sind.
Sein Debüt im Trikot der Gladiators wird Köttstorfer bereits im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC feiern.

590
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Die DEG beendet das Kapitel Colin Smith endgültig! Stürmer wechselt nach Kassel

