Gladiators unterliegen im ersten Testspiel dem EHC Klostersee

Erding. (PM Gladiators) Wacker geschlagen haben sich die Erding Gladiators im ersten Testspiel beim EHC Klostersee. Zwar ging das Spiel mit 7:4...

Erding. (PM Gladiators) Wacker geschlagen haben sich die Erding Gladiators im ersten Testspiel beim EHC Klostersee.

Zwar ging das Spiel mit 7:4 an die Gastgeber, doch Teamchef Schütz stellte mit Pätzold, Lorenz, Franz S., Ostwald, Michl, Trox, Plihal, Matheson, Forster und Maier gleich zehn Stammkräfte nicht auf. „Die ersten Wochen Eistraining sind immer sehr intensiv. Ich wollte viele junge Spieler auch im Spiel sehen und habe daher auf einige ältere Spieler verzichtet. Die U-20 Jungs haben ihre Sache aber sehr gut gemacht.“, so Schütz.

Insgesamt bekamen die knapp 600 Zuschauer, darunter gut und gerne 200 Gladiators Anhänger ein temporeiches und gutes Vorbereitungsspiel zu sehen. Nach einem schnellen Rückstand gelang Erik Modlmayr in Überzahl das erste Saisontor für Erding. Bis zur ersten Pausensirene schoss der EHC allerdings einen 4:1 Vorsprung raus – mitunter traf Neuzugang Walz dreimal. Die Highlights im zweiten Drittel waren der Anschlusstreffer zum 4:2 durch Ryan Henke, eine Boxeinlage zwischen Eibl und Modlmayr, die beiden eine Spieldauerstrafe bescherte sowie das 5:2 kurz vor der Pausensirene. Im Schlussdrittel erhöhte Grafing zunächst auf 7:2. Leon Abstreiter und Paul Wallek markierten letztendlich durch zwei schön herausgespielte Treffer den Endstand von 7:4.

Beim Rückspiel am kommenden Sonntag, 18 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena werden die Karten neu gemischt und die Gladiators werden mit einem anderen Kader an den Start gehen.

Torfolge: 1:0 (4:13) Kelvin Walz (Raphael Kaefer); 1:1 (8:38) Erik Modlmayr (Florian Zimmermann, Tobias Cramer – 5:4); 2:1 (10:06) Kelvin Walz (Marc Bosecker, Tobias Hilger – 4;5); 3:1 (12:49) Raphael Kaefer (Marc Bosecker, Tobias Hilger); 4:1 (15:46) Kelvin Walz (Nicolai Quinlan – 5 :4); 4:2 (25:18) Ryan Henke (Erik Modlmayr); 5:2 (38:34) Matthias Baumhackl (Julian Dengl, Johannes Kroner – 5:4); 6:2 (41:17) Florian Gaschke (Felix Kaller, Cedric Eibl); 7:2 (42:30) Stefan Würmseer (Cedric Eibl, Julian Dengl); 7:3 (46:14) Leon Abstreiter (Michael Franz); 7:4 (47:08) Paul Wallek (Leon Abstreiter, Michael Franz).

Strafminuten: EHC Klostersee 17 plus Spieldauerstrafe (Arnaud Eibl); Erding Gladiators 15 plus Spieldauerstrafe (Erik Modlmayr).

Zuschauer: 589

