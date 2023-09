Gladiators treffen zweimal auf die die Black Hawks aus Passau

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Ein echter Gradmesser wartet auf die Gladiators am kommenden Wochenende. Sowohl am Freitag als auch am Sonntag trifft die...

Erding. (PM Gladiators) Ein echter Gradmesser wartet auf die Gladiators am kommenden Wochenende. Sowohl am Freitag als auch am Sonntag trifft die Schütz-Truppe auf den Oberligisten EHF Passau Black Hawks. Das Heimspiel am Sontag beginnt wie gewohnt um 18 Uhr. Aufgrund der Automobilausstellung stehen nur eingeschränkt Parkmöglichkeiten rund um die Stadtwerke Erding Arena zur Verfügung. Mit Passau trifft man auf einen Gegner, für den es die letzten Vorbereitungsspiele vor dem Saisonstart sind. Dementsprechend wird das Team des ehemaligen Gladiators Coach Thomas Vogl alles für eine gelungene Generalprobe geben. Zuletzt konnte man mit dem 5:2 Erfolg beim TEV Miesbach sowie einem 6:1 Sieg gegen den ERSC Amberg bereits zwei Favoriten der Bayernliga in die Schranken weisen. „Gegen Passau wird sich zeigen, wie weit wir wirklich sind. Natürlich freuen wir uns, dass die Vorbereitung gut verläuft. Außer der Schulterblessur von Eric Modlmayr haben wir bislang keine größeren Ausfälle zu beklagen. Wir hoffen, dass er bald wieder ins Training einsteigen kann. Für uns gilt es weiter die Automatismen zu schulen und die Balance aus Defensive und Offensive zu festigen.", so Team-Chef Schütz. Der Gegner aus der Dreiflüssestadt kann auf eine homogene Mannschaft aus jungen Wilden und erfahrenen Cracks bauen. Dabei besetzen die beiden Kanadier Tyrell Buckley, Liam Blackburn sowie der Tscheche Jakub Cizek die Kontingentstellen. Letzterem gelang in der vergangenen Oberliga-Saison in 48 Spielen, 41 Tore und 41 Assists. Zum Wiedersehen kommt es mit Torwart Christoph Schedlbauer. Er hütete einige Jahre das Tor der Gladiators. Gegen Passau dürfte das Tore schießen für die Gladiators nicht ganz so einfach gelingen, als zuletzt beim 11:1 Sieg gegen den ESC Dorfen.