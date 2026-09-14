Gladiators schließen Vorbereitung mit starkem Signal ab

Erding. (PM Gladiators) Mit einem viel beachteten 4:3-Erfolg gegen den DEL2-Club EV Landshut und einer engagierten Leistung bei der 2:4-Niederlage gegen den ESV Kaufbeuren haben die Erding Gladiators ihre Vorbereitung auf die Oberliga-Süd-Saison abgeschlossen.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer John Sicinski in beiden Partien Einsatz, Moral und eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Der Höhepunkt der Vorbereitung folgte am Freitagabend vor rund 1.600 Zuschauern gegen den EV Landshut. Zwar traten die Niederbayern nicht in Bestbesetzung an, brachten mit ihrem Kader aber dennoch viel Qualität nach Erding. Die Gladiators nahmen die Herausforderung an und lieferten dem höherklassigen Gegner von Beginn an ein schnelles, intensives und faires Spiel.

Matchwinner war Leon Sivic, der mit drei Treffern maßgeblich zum 4:3-Erfolg beitrug. Den Anfang machte der Angreifer mit einem Unterzahltor nach Alleingang zum 1:0. Im zweiten Drittel erhöhte Johannes Meindl in Überzahl auf 2:0, ehe Sivic erneut nach einem Alleingang zum 3:0 traf. Landshut verkürzte noch vor der zweiten Pause durch Jakob Mayenschein auf 1:3.

Im Schlussdrittel erhöhte der EV Landshut den Druck und kam durch Treffer von Colton Jobke und Martin Has zum 3:3-Ausgleich. Johannes Kurrer, der in den letzten 20 Minuten den ebenfalls überzeugenden David Zabolotny im Erdinger Tor ablöste, hielt seine Mannschaft mit mehreren wichtigen Paraden im Spiel. Kurz vor dem Ende sorgte Sivic schließlich mit seinem dritten Treffer des Abends für den viel umjubelten 4:3-Sieg.

Nur zwei Tage später wartete mit dem ESV Kaufbeuren der nächste anspruchsvolle Gegner. Vor knapp 600 Zuschauern mussten sich die Gladiators mit 2:4 geschlagen geben, zeigten jedoch erneut eine disziplinierte und kämpferische Vorstellung. Dabei fehlten mit Röthke, Schultz und Henter gleich drei Spieler.

Kaufbeuren übernahm im ersten Drittel zunächst die Initiative und ging durch Schwarz mit 0:1 in Führung. Eriksson erhöhte wenig später auf 0:2. Nach dem 0:3 durch Schwamberger im zweiten Abschnitt kamen die Gladiators besser in die Begegnung. Roman Zapf verkürzte nach Vorarbeit von Larsson auf 1:3 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Auch im letzten Drittel blieb Erding dran und gestaltete die Partie offen. Fabian Bassler erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3, ehe Kaufbeuren den 2:4 -Endstand mit einem Treffer ins leere Tor herstellte.

Die Gladiators haben damit eine intensive Vorbereitung mit einem starken Ausrufezeichen gegen Landshut und einem überzeugenden Auftritt gegen den favorisierten ESV Kaufbeuren abgeschlossen. Nun richtet sich der Fokus vollständig auf den Pflichtspielstart: Am kommenden Freitag um 20 Uhr empfangen die Erding Gladiators den EV Füssen zum Auftakt in die Oberliga Süd.

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