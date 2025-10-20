Gladiators mit Sieg und Niederlage

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben am vergangenen Wochenende drei Punkte eingefahren.

Nach einem 5:2-Erfolg bei den Stuttgart Rebels am Freitag musste sich das Team von Trainer Dominik Quinlan am Sonntag in der Stadtwerke Erding Arena den EV Lindau Islanders mit 0:3 geschlagen geben.

In Stuttgart feierten die Gladiators einen wichtigen Auswärtssieg. Zwar war das Spiel kein Augenschmaus, doch Erding zeigte Einsatz, Kampf und Effektivität. Nach frühem Führungstreffer durch Patrick Steck drehte Stuttgart zunächst die Partie, bevor Marco Pfleger im Powerplay ausglich. Im Schlussabschnitt sorgten Lukas Gaus und Luis Scheibengraber mit drei Treffern für die Entscheidung. Torhüter David Zabolotny erwies sich dabei als sicherer Rückhalt und Garant für die drei Punkte.

Am Sonntag fehlten den Gladiators gleich sieben Stammkräfte, trotzdem startete das Team stark gegen Lindau und erspielte sich im ersten Drittel mehrere gute Chancen. Doch die Gäste zeigten sich kaltschnäuziger: Nicolas Strodel brachte die Islanders in Führung, Eetu Elo machte mit zwei Treffern im Schlussdrittel alles klar. Trotz großem Kampfgeist und viel Einsatz blieb Erding ohne Torerfolg.

Unter dem Strich steht ein Wochenende mit einer starken kämpferischen Leistung und drei verdienten Punkten – auch wenn gegen Lindau erneut mehr möglich gewesen wäre.

