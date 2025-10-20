Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erding Gladiators Gladiators mit Sieg und Niederlage
TSV Erding Gladiators

Gladiators mit Sieg und Niederlage

20. Oktober 20251 Mins read63
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben am vergangenen Wochenende drei Punkte eingefahren.

Nach einem 5:2-Erfolg bei den Stuttgart Rebels am Freitag musste sich das Team von Trainer Dominik Quinlan am Sonntag in der Stadtwerke Erding Arena den EV Lindau Islanders mit 0:3 geschlagen geben.

In Stuttgart feierten die Gladiators einen wichtigen Auswärtssieg. Zwar war das Spiel kein Augenschmaus, doch Erding zeigte Einsatz, Kampf und Effektivität. Nach frühem Führungstreffer durch Patrick Steck drehte Stuttgart zunächst die Partie, bevor Marco Pfleger im Powerplay ausglich. Im Schlussabschnitt sorgten Lukas Gaus und Luis Scheibengraber mit drei Treffern für die Entscheidung. Torhüter David Zabolotny erwies sich dabei als sicherer Rückhalt und Garant für die drei Punkte.

Am Sonntag fehlten den Gladiators gleich sieben Stammkräfte, trotzdem startete das Team stark gegen Lindau und erspielte sich im ersten Drittel mehrere gute Chancen. Doch die Gäste zeigten sich kaltschnäuziger: Nicolas Strodel brachte die Islanders in Führung, Eetu Elo machte mit zwei Treffern im Schlussdrittel alles klar. Trotz großem Kampfgeist und viel Einsatz blieb Erding ohne Torerfolg.
Unter dem Strich steht ein Wochenende mit einer starken kämpferischen Leistung und drei verdienten Punkten – auch wenn gegen Lindau erneut mehr möglich gewesen wäre.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

546
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Black Wings bleiben auch in Bruneck punktelos

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators wollen in Stuttgart und gegen Lindau wieder punkten

Erding. (PM Gladiators) Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Erding Gladiators...

By15. Oktober 2025
TSV Erding Gladiators

Gladiators bleiben an Wochenende ohne Punkte – Niederlagen gegen Bayreuth und Peiting

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben an diesem Wochenende beide Spiele...

By13. Oktober 2025
onesto Tigers BayreuthTSV Erding Gladiators

Tigers nehmen die Punkte mit nach Oberfranken

Bayreuth. (PM Tigers) Schwer ins Spiel startet man in Erding, bei welchen...

By11. Oktober 2025
TSV Erding Gladiators

Gladiators empfangen Bayreuth und reisen nach Peiting

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators bestreiten an diesem Wochenende zwei anspruchsvolle...

By8. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten