Gladiators mit 1:8 Sieg in Dingolfing

Erding. (PM Gladiators) Einen letztendlich souveränen 1:8 Auswärtssieg feierten die Erding Gladiators beim Bayernliga Aufsteiger Dingolfing.

Dabei sahen die rund 1.000 Zuschauer – darunter gut 200 TSV Anhänger – in der Marco Sturm Eishalle ein zerfahrenes erstes Drittel. Wie erwartet machten die Isar Rats dem TSV das Leben schwer. Man stand kompakt und versuchte offensiv Akzente zu setzen. So musste Dimitri Pätzold ein ums andere Mal sein ganzes Können unter Beweis stellen, um sein Team vor einem Gegentreffer zu bewahren. Mit etwas Glück gelang den Herzogstädtern in der 17. Spielminute die Führung. Nach einer undurchsichtigen Situation vor dem Gehäuse von EVD Keeper Justin Köpf stocherte Paul Pfenninger den Puck zum 0:1 über die Linie. Nur etwa eine Minute später verwertete Erik Modlmayr ein Gastgeschenk. In Überzahl wollte Köpf außerhalb seines Torraums den Puck klären, spielte diesen aber direkt in den Schläger von Modlmayr. Dieser sagte Danke und schob die Scheibe ins verwaiste Tor.

Im zweiten Drittel kamen die Hausherren mutig aus der Kabine. Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da verwertete Arthur Grinwald einen Alleingang zum 1:2. In der Folge diktierten die Gladiators aber das Geschehen, ohne zunächst ihre guten Chancen zu verwerten. Dies gelang erst Florian Zimmermann in der 31. Minute, der aus kurzer Distanz zum 1:3 traf. In den letzten 20 Minuten zeigte sich die ganze Stärke des Tabellenführers. Gegen müde werdende Isar Rats schraubte der TSV dank Tore von Maximilan Forster, Florian Zimmermann, Tomas Plihal, Paul Pfenninger und abermals Zimmermann auf das Endergebnis von 1:8.

Am kommenden Freitag reisen die Gladiators nach Geretsried. Anpfiff bei den River Rats ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag kommt es dann um 18 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena zum Topspiel gegen den amtierenden Bayernliga Meister EHC Königsbrunn. Karten für den Kracher gibt es online unter https://erding-gladiators.reservix.de/events

