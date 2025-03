Gladiators kÃ¤mpfen sich in einem Playoff-Krimi ins Finale

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben mit einem dramatischen 3:2-Erfolg in Miesbach den vierten Sieg in der Halbfinalserie eingefahren und sich damit den Einzug ins Finale der Bayernliga-Playoffs gesichert.

Vor rund 300 mitgereisten Erdinger Fans im ausverkauften Eisstadion Miesbach erwischte das Team von Trainer Thomas Daffner einen perfekten Start. Bereits nach 34 Sekunden brachte Thomas Brandl die Gladiators in Führung, als er nach Vorarbeit von Maximilian Forster und Florian Zimmermann den Puck über die Linie drückte. Erding dominierte die Anfangsphase und legte in der neunten Minute nach: Elias Maier erhöhte auf 2:0, erneut nach einem Zuspiel von Forster und Zimmermann.

Doch Miesbach gab sich nicht auf und kämpfte sich in die Partie zurück. In der zwölften Minute erhielt Thomas März eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe nach einem harten Einsteigen, was zunächst den Eindruck erweckte, als könnte Erding weiter die Kontrolle behalten. Doch stattdessen mobilisierte die Strafe zusätzliche Energie bei den Hausherren. In Überzahl gelang Felix Feuerreiter der Anschlusstreffer zum 1:2.

Im zweiten Drittel zeigte Miesbach, dass es sich noch lange nicht geschlagen geben wollte. Die Gastgeber drängten die Gladiators tief ins eigene Drittel und setzten die Defensive unter Druck. In der 26. Minute wurden sie für ihren Einsatz belohnt: Wieder war es Feuerreiter, der nach einem schnellen Gegenangriff den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Partie kippte nun zunehmend, Miesbach hatte mehr Spielanteile, doch Erding verteidigte leidenschaftlich.

Als sich die Möglichkeit bot, in Überzahl wieder in Führung zu gehen, nutzten die Gladiators ihre Chance eiskalt. In der 38. Minute war es Philipp Michl, der das 3:2 erzielte. Mit der knappen Führung ging es ins Schlussdrittel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Miesbach drängte mit aller Kraft auf den Ausgleich, Erding stemmte sich mit großer Leidenschaft dagegen. Torhüter Leon Meder avancierte erneut zum starken Rückhalt und parierte mehrfach stark.

In den letzten Minuten setzte Miesbach alles auf eine Karte, nahm den Torwart vom Eis und erhöhte den Druck nochmals. Doch Erding verteidigte geschlossen, blockte Schüsse und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach 60 nervenaufreibenden Minuten war der Finaleinzug perfekt.

Mit dem 4:0 in der Serie gegen Miesbach ziehen die Gladiators ins Endspiel um die Bayernliga-Meisterschaft ein und treffen dort auf den amtierenden Titelträger EHC Königsbrunn. Spiel 1 der Finalserie steigt am Sonntag, 16. März um 18:00 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena.

