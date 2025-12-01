Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
TSV Erding Gladiators

Gladiators holen wichtige Punkte

1. Dezember 2025
Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators können trotz einer unglücklichen Auswärtsniederlage in Bad Tölz auf ein insgesamt erfolgreiches Wochenende zurückblicken.

Nach dem 2:3 nach Penaltyschießen gegen die Tölzer Löwen feierte die Mannschaft von Trainer Dominik Quinlan am Sonntag einen souveränen 5:1-Heimsieg gegen den EC Peiting.

Beim Auswärtsspiel in Bad Tölz boten die Gladiators eine geschlossene Mannschaftsleistung und begegneten den Löwen über 60 Minuten auf Augenhöhe. Nach dem frühen 0:1-Rückstand sorgte Pascal Steck für den Ausgleich, bevor Bad Tölz in Überzahl erneut vorlegte. Doch Erding blieb dran: Grady Hobbs erzielte das 2:2. Im weiteren Spielverlauf boten sich den Gladiators mehrere gute Chancen, doch es fehlte einmal mehr an der nötigen Cleverness im Abschluss. Da im Penaltyschießen nur Tölz traf, musste sich Erding mit einem Punkt zufriedengeben. Positiv hervorzuheben: Denis Miller feierte ein gutes Debüt, und Torhüter David Zabolotny zeigte erneut eine starke Leistung.

Zwei Tage später folgte die passende Reaktion. Beim 5:1-Heimsieg gegen den EC Peiting war Cheyne Matheson der Mann des Abends. Der Kanadier erzielte drei Treffer (1:0, 2:0, 5:1) und war an nahezu jeder gefährlichen Szene beteiligt. Die weiteren Erdinger Tore steuerten Louis Trattner (3:1) und Markus Eberhardt (4:1) bei. Nachdem Peiting im Schlussdrittel auf 2:1 verkürzen konnte, blieb Erding im Gegensatz zu vielen vorherigen Spielen stabil und entschlossen. Die Gladiators verteidigten kompakt, agierten effizient und entschieden die Partie mit konsequent vorgetragenen Angriffen.

Mit diesen drei Punkten haben die Gladiators ihre Aufwärtstendenz unterstrichen. Die Mannschaft zeigt zunehmend Struktur, spielt diszipliniert und tritt deutlich selbstbewusster auf.
Weiter geht es am Freitag, 5. Dezember, 20 Uhr, wenn beim Teddy Bear Toss Game die Stuttgart Rebels in der Stadtwerke Erding Arena zu Gast sind.

677
Previous post Selber Wölfe fertigen den Spitzenreiter ab

