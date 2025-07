Gladiators holen Jesse Kauhanen

Erding. (PM Gladiators) Mit einem jungen Talent setzen die Erding Gladiators ein Zeichen für die Zukunft: Jesse Kauhanen wechselt von den RB Hockey Juniors zur neuen Saison in die Herzogstadt!

Der 21-jährige Verteidiger stammt aus einer echten Eishockey-Familie. Ältere Fans der Gladiators erinnern sich: Sein Vater Ilpo Kauhanen war einst Torhüter unter anderem in Bad Tölz – und brachte dabei so manchen Erdinger Stürmer zur Verzweiflung.

Ausgebildet wurde der 1,82 Meter große Linksschütze an der renommierten Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg, wo er in den vergangenen Jahren sämtliche Stationen durchlief – von der U18 über die internationale ICE Juniors League bis hin zur Alps Hockey League. Dort sammelte er bereits früh Erfahrungen im Herrenbereich und wurde zudem mehrfach für die deutschen U-Nationalmannschaften nominiert.

Trainer Dominik Quinlan freut sich über die Verpflichtung: „Jesse war über Jahre Teil eines der besten Nachwuchsprogramme Europas. Er bringt alles mit, was ein moderner Defensivspieler braucht – Athletik, Übersicht, Disziplin. Ich bin überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird.“

Mit Jesse Kauhanen stoßen die Gladiators nicht nur auf viel Potenzial, sondern auch auf einen Spieler mit klarer Struktur im Spiel – ein weiterer Baustein für eine starke Defensive in der kommenden Saison.

