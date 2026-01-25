Gladiators holen Fünf-Punkte-Wochenende

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ein starkes Wochenende hingelegt und aus den beiden Duellen gegen den SC Riessersee und die Onesto Tigers Bayreuth insgesamt fünf Punkte eingefahren.

Mit dem 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen Riessersee und dem 5:4-Auswärtserfolg in Bayreuth arbeitet sich die Daffner-Truppe wieder an die Pre-Playoff-Ränge heran und darf im Saisonendspurt weiter hoffen.

Gegen den SC Riessersee bekamen die knapp 1.100 Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena einen Eishockey-Abend mit hohem Unterhaltungswert geboten. In einer spannenden Partie, in der die Gladiators trotz der Ausfälle von Wallek, Brandl, Henter, Matheson, Cramer, Miller und Meder als geschlossene Einheit auftraten, setzte sich Erding am Ende verdient mit 6:5 nach Overtime durch. Nach dem 0:1-Rückstand durch Höller drehten die Gladiators im zweiten Drittel auf: Grady Hobbs erzielte den Ausgleich, Marco Pfleger traf sehenswert in den Giebel zur Führung, Paul Pfenniger legte zum 3:1 nach. Auf den Anschluss der Gäste antwortete erneut Pfleger mit dem 4:2, ehe Riessersee auf 4:3 herankam und ein weiterer Treffer der Gäste nach Videobeweis wegen Torhüterbehinderung nicht gegeben wurde. Im Schlussdrittel glich Roach zum 4:4 aus, Pascal Steck brachte Erding wieder 5:4 in Front, doch Armstrong-Kinkade rettete den SCR kurz vor Schluss in die Verlängerung. Dort war es schließlich Elia Ostwald, der mit einer starken Einzelleistung den 6:5-Siegtreffer markierte und den Zusatzpunkt sicherte.

In Bayreuth legte Erding nach und holte mit dem 5:4-Auswärtssieg die nächsten drei Zähler. In einer über weite Strecken kampfbetonten Partie überzeugte die Mannschaft vor allem durch Einsatz und einer geschlossenen Teamleistung. Nach frühem Druck der Tigers und starkem Beginn von Goalie David Zabolotny nutzte Schmidpeter eine feine Kombination über Hobbs und Pfenniger zum 0:1, Eberhardt erhöhte auf 0:2. Nach dem 1:2-Anschluss stellte Schmidpeter noch im ersten Drittel den 1:3-Zwischenstand her. Die 5+Matchstrafe gegen Eberhardt brachte Bayreuth im zweiten Drittel zurück ins Spiel, die Oberfranken verkürzten in Überzahl auf 2:3 und glichen später per abgefälschtem Schuss zum 3:3 aus. Im Schlussabschnitt präsentierten sich die Gladiators abgeklärt: Hobbs traf zum 3:4, Forster erhöhte auf 3:5, bevor Bayreuth in der Schlussminute bei gezogenem Torhüter nur noch auf 4:5 verkürzen konnte. Besonders das Duo Schmidpeter/Hobbs ragte aus einer sehr stabilen Mannschaftsleistung heraus.

Durch dieses Fünf-Punkte-Wochenende schnuppern die Gladiators wieder an den Pre-Playoff-Plätzen und haben sich im Rennen um die begehrten Ränge eindrucksvoll zurückgemeldet. Bereits am kommenden Freitag, um 20 Uhr, kommt es in der Stadtwerke Erding Arena zum nächsten Schlüsselspiel: Dann gastieren die EHF Passau Black Hawks in Erding – ein echtes „Endspiel“ um den Pre-Playoff-Platz, in dem die Daffner-Truppe ihren Aufwärtstrend bestätigen will.

