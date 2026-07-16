Gladiators holen Eigengewächs aus der DEL2 zurück nach Erding

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators basteln weiter am Kader für die Saison 2026/27 und freuen sich über die Rückkehr eines Eigengewächses.

Pascal Steck wechselt vom EV Landshut aus der DEL2 fest nach Erding. Der 22-Jährige wurde am 7. August 2003 in Landshut geboren, stammt aus dem Nachwuchs des TSV Erding und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung aus den höchsten deutschen Nachwuchsligen und der DEL2 mit.

Der 1,87 Meter große und 84 Kilo schwere Stürmer (Linksschütze) hat seine Ausbildung nach den ersten Jahren in Erding bei den Kölner Junghaien fortgesetzt und dort in der U17 und U20 beeindruckende Scorerwerte aufgelegt. In der DNL U17 brachte er es in einer Saison auf 60 Punkte in 38 Spielen, in der U20 auf 31 Punkte in 17 Partien. Über Einsätze für die deutschen U16-, U17- und U18-Nationalteams führte sein Weg bis in die DEL zu den Kölner Haien und anschließend in die DEL2 nach Bad Nauheim und Landshut. Allein in Bad Nauheim kam Steck über zwei Spielzeiten auf mehr als 100 DEL2-Einsätze, ehe er in der vergangenen Saison bereits per Förderlizenz für die Erding Gladiators auflief und in 19 Spielen 15 Punkte (6 Tore, 9 Assists) sammelte.

Sportlicher Leiter Thomas Daffner sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein: „Pascal bringt für sein Alter ein sehr spannendes Gesamtpaket mit: Er ist beweglich, arbeitet gut in beide Richtungen und hat in der DEL2 und in unseren Spielen gezeigt, dass er offensiv Akzente setzen kann. Er kennt unseren Standort, die Kabine und unsere Spielidee. Da ist keine Eingewöhnungszeit nötig. Wir sind überzeugt, dass der Gang zurück in die Oberliga für ihn genau der richtige ist, um viel Eiszeit zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“

Auch Geschäftsführer Kevin Dierks ist von der Rückkehr überzeugt: „Für uns ist Pascal in mehrfacher Hinsicht eine erstklassige Lösung. Er stammt aus unserem Nachwuchs, hat sich über Köln, Bad Nauheim und Landshut bis in die DEL und DEL2 hochgearbeitet und kehrt nun mit einem starken Erfahrungsschatz nach Erding zurück. Wir wollen ihm hier eine Plattform bieten, auf der er sich weiterempfehlen kann. Dass ein Spieler mit diesem Werdegang sich bewusst für die Gladiators entscheidet, ist ein starkes Signal für unser sportliches Konzept.“

Pascal Steck selbst freut sich auf seine feste Rückkehr nach Erding: „Für mich ist Erding mehr als nur ein Standort. Hier habe ich meine ersten Schritte auf dem Eis gemacht und hier kenne ich viele Leute im Umfeld. Nach den Erfahrungen in Köln, Bad Nauheim und Landshut fühlt es sich gut an, jetzt wieder für die Gladiators aufzulaufen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich will mithelfen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und mich gleichzeitig sportlich weiterentwickeln. Die Fans haben mich letzte Saison super aufgenommen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Pascal Steck @ Elite Prospects

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