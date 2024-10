Gladiators gelingt Saisonauftakt mit 1:0 Sieg gegen Buchloe

Erding. (PM Gladiators) Einen hart erkämpften 1:0 Auftaktsieg feierten die Erding Gladiators gegen den ESV Buchloe. Knapp 1.000 Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena...

Erding. (PM Gladiators) Einen hart erkämpften 1:0 Auftaktsieg feierten die Erding Gladiators gegen den ESV Buchloe.

Knapp 1.000 Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena

Den besseren Start erwischten die Pirates. Sie hatten in den ersten Minuten mehr Spielanteile und hätten nach einem Pfostentreffer in der 5. Spielminute mit 0:1 in Führung gehen können. Gegen Mitte des ersten Drittel kamen die Hausherren besser ins Spiel. Wirkliche Torgelegenheiten waren aber nicht zu verzeichnen. Der defensiv stark agierende ESV verteidigte geschickt. Kurz vor der ersten Pausensirene lag der Puck im Tor vom überzeugenden Gladiators Goalie Leon Meder. Doch wurde der Treffer nicht gegeben, da dieser mit der Hand erzielt worden ist.

Im zweiten Abschnitt sah das Publikum eine Daffner-Truppe, die das Spiel an sich zu reißen versuchte. Doch die robusten Gäste hielten gut dagegen. In der 30. Minute hatte Erding durch Matheson sowie Michl zwei große Chancen auf die Führung. Allerdings parierte der bärenstarke ESV-Torhüter Dominic Guran famos. Machtlos war er sieben Zeigerumdrehungen später. Kapitän Philipp Michl brachte den Puck vor dem Gehäuse zu Kyle Brothers, der aus kurzer Distanz zum vielumjubelten 1:0 traf.

Das letzte Drittel gehörte größtenteils den Hausherren. Sie machten nun gehörig Druck, nur das Tor wollte nicht fallen. Buchloe wiederum versuchte sich aus der Umklammerung zu befreien, was der Lerchner-Truppe bedingt gelang. Auch als die Pirates etwa 100 Sekunden vor dem Ende den Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, kamen sie zu keinen nennenswerten Chancen mehr. So blieb es beim am Ende knappen, aber nicht unverdienten Heimerfolg der Erding Gladiators.

Das nächste Heimspiel steigt bereits am kommenden Freitag, wenn die Gladiators um 20 Uhr den ERSC Amberg in der Stadtwerke Erding Arena empfangen.