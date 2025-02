Gladiators erleben Playoff-HÃ¶hen und -Tiefen â€“ Serie gegen Landsberg steht 2:2

Erding. (PM Gladiators) Die Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Erding Gladiators und dem HC Landsberg bietet bislang alles, was das Eishockey-Herz begehrt.

Nervenkitzel, dramatische Verlängerungen und herbe Rückschläge. Nach einem mitreißenden 1:0-Sieg in der Overtime am Freitag mussten die Gladiators am Sonntag in Landsberg eine deutliche 2:6-Niederlage hinnehmen. Damit ist die Serie wieder ausgeglichen – Spannung ist vor Spiel 5 am Dienstag in Erding garantiert.

Overtime-Krimi bringt Erding in Führung

In einem packenden dritten Spiel der Serie lieferten sich beide Teams ein intensives Duell, das von den Torhütern dominiert wurde. Landsberg begann druckvoll und setzte Erding zu Beginn stark unter Druck, doch mit zunehmender Spielzeit fanden die Gladiators besser ins Match. Während der regulären Spielzeit konnten weder die Gastgeber noch die Gäste einen Treffer erzielen – die Entscheidung musste in der Verlängerung fallen.

Dort übernahm Erding das Kommando und belohnte sich nach 65:28 Minuten: Marco Deubler verwertete einen Pass von Sebastian Busch und ließ die Stadtwerke Erding Arena erbeben. Der 1:0-Sieg bedeutete die 2:1-Führung in der Serie für die Gladiators und stellte einmal mehr die mentale Stärke des Teams unter Beweis.

Playoff-Debakel in Landsberg – Erding ohne Chance

Das Momentum nach dem Overtime-Sieg konnten die Gladiators am Sonntag allerdings nicht nutzen. Landsberg dominierte von der ersten Minute an das Geschehen, während Erding verkrampft wirkte und keinen Zugriff auf das Spiel bekam. Bereits nach zwanzig Minuten führten die Gastgeber mit 3:0 durch Treffer von Frantisek Wagner (8:01), Mathias Binder (12:17) und Victor Östling (17:27, PP1).

Auch im Mittelabschnitt änderte sich das Bild nicht. Landsberg spielte befreit auf und erhöhte durch Jesper Bergsdorf (28:21), Wagner (38:09) und Lars Grözinger (39:50, PP1) auf 6:0. Die höchste Saisonniederlage für die Gladiators war damit besiegelt. Erst im Schlussdrittel konnte Erding etwas Ergebniskosmetik betreiben: Ian Farrell (53:02) und Thomas Matheson (55:37) sorgten für den 6:2-Endstand.

Spiel 5 in Erding: Entscheidung über das Momentum

Mit dem klaren Sieg hat Landsberg das Momentum nun auf seiner Seite, doch die Gladiators wollen sich vor eigenem Publikum zurückmelden. Am Dienstag um 20:00 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena bietet sich die Chance, in der Serie erneut in Führung zu gehen.

