Gladiators empfangen Bayreuth und reisen nach Peiting

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators bestreiten an diesem Wochenende zwei anspruchsvolle Partien in der Oberliga Süd.

Am Freitag, 10. Oktober, um 20 Uhr empfangen sie die Onesto Tigers Bayreuth in der Stadtwerke Erding Arena. Am Sonntag, 12. Oktober, um 18 Uhr, geht es dann auswärts zum EC Peiting.

Die Bayreuther verfügen über eine enorm starke Offensive. In sechs Partien erzielten die Oberfranken bereits 25 Treffer, kassierten allerdings 31 Gegentore. Besonders gefährlich ist das Team im Powerplay, wo mit einer Quote von 33,3 Prozent fast jede dritte Überzahlsituation genutzt wird. In Unterzahl liegt die Erfolgsquote bei rund 74 Prozent. Trainer Larry Suarez kann auf starke Einzelspieler bauen: Kyle Bollers, Michal Špaček und Alexander Barber führen die interne Scorerliste an und sorgen gemeinsam mit Dominik Piskor und Sam Verelst für viel Offensivdruck. Für die Gladiators wird es darauf ankommen, diszipliniert zu agieren, Strafen zu vermeiden und den Gegner früh unter Druck zu setzen, um dessen spielerische Qualität nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Am Sonntag steht für Erding das Auswärtsspiel beim EC Peiting auf dem Programm – ein Team, das seit Jahren für Stabilität und Struktur bekannt ist. Peiting überzeugt vor allem durch seine kompakte Spielweise und starke Special Teams. Das Unterzahlspiel gehört mit einer Quote von 87 Prozent zu den besten der Liga. Im Angriff ragen Thomas Heger, John Mackinnon und Sebastian Laßmann heraus. Torhüter Tommi Steffen gilt mit einer Fangquote von über 91 Prozent als sicherer Rückhalt.

Für die Gladiators ist das Wochenende eine weitere Gelegenheit, ihre starke Entwicklung zu bestätigen. Nach den Siegen gegen Füssen und Heilbronn gilt es, an die disziplinierte und kämpferische Spielweise anzuknüpfen und mit mutigem, konzentriertem Eishockey weitere Punkte einzufahren.

