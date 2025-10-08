Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erdings Gladiators Gladiators empfangen Bayreuth und reisen nach Peiting
TSV Erdings Gladiators

Gladiators empfangen Bayreuth und reisen nach Peiting

8. Oktober 20251 Mins read65
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators bestreiten an diesem Wochenende zwei anspruchsvolle Partien in der Oberliga Süd.

Am Freitag, 10. Oktober, um 20 Uhr empfangen sie die Onesto Tigers Bayreuth in der Stadtwerke Erding Arena. Am Sonntag, 12. Oktober, um 18 Uhr, geht es dann auswärts zum EC Peiting.

Die Bayreuther verfügen über eine enorm starke Offensive. In sechs Partien erzielten die Oberfranken bereits 25 Treffer, kassierten allerdings 31 Gegentore. Besonders gefährlich ist das Team im Powerplay, wo mit einer Quote von 33,3 Prozent fast jede dritte Überzahlsituation genutzt wird. In Unterzahl liegt die Erfolgsquote bei rund 74 Prozent. Trainer Larry Suarez kann auf starke Einzelspieler bauen: Kyle Bollers, Michal Špaček und Alexander Barber führen die interne Scorerliste an und sorgen gemeinsam mit Dominik Piskor und Sam Verelst für viel Offensivdruck. Für die Gladiators wird es darauf ankommen, diszipliniert zu agieren, Strafen zu vermeiden und den Gegner früh unter Druck zu setzen, um dessen spielerische Qualität nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Am Sonntag steht für Erding das Auswärtsspiel beim EC Peiting auf dem Programm – ein Team, das seit Jahren für Stabilität und Struktur bekannt ist. Peiting überzeugt vor allem durch seine kompakte Spielweise und starke Special Teams. Das Unterzahlspiel gehört mit einer Quote von 87 Prozent zu den besten der Liga. Im Angriff ragen Thomas Heger, John Mackinnon und Sebastian Laßmann heraus. Torhüter Tommi Steffen gilt mit einer Fangquote von über 91 Prozent als sicherer Rückhalt.

Für die Gladiators ist das Wochenende eine weitere Gelegenheit, ihre starke Entwicklung zu bestätigen. Nach den Siegen gegen Füssen und Heilbronn gilt es, an die disziplinierte und kämpferische Spielweise anzuknüpfen und mit mutigem, konzentriertem Eishockey weitere Punkte einzufahren.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

113
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Neuer Goalie für Red Bull München

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
TSV Erdings Gladiators

Gladiators belohnen sich doppelt – Auswärtssieg in Füssen, Heimerfolg gegen Heilbronn

Erding. (PM Gladiators) Ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der Erdinger Eishockeyfans:...

By5. Oktober 2025
TSV Erdings Gladiators

Gladiators wollen erste Punkte: Freitag in Füssen – Sonntag gegen Heilbronn

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators stehen vor ihren nächsten Aufgaben in...

By1. Oktober 2025
TSV Erdings Gladiators

Gladiators weiter ohne Punkte – couragierte Leistungen bleiben unbelohnt

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators warten auch nach dem zweiten Wochenende...

By28. September 2025
TSV Erdings Gladiators

Erding Gladiators empfangen den SC Riessersee und reisen nach Passau

Erding. (PM Gladiators) Nach dem Auftaktwochenende warten die nächsten Herausforderungen auf die...

By24. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten