Gladiators belohnen sich doppelt – Auswärtssieg in Füssen, Heimerfolg gegen Heilbronn
TSV Erdings Gladiators

Gladiators belohnen sich doppelt – Auswärtssieg in Füssen, Heimerfolg gegen Heilbronn

5. Oktober 2025
Erding. (PM Gladiators) Ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der Erdinger Eishockeyfans: Die Erding Gladiators haben in der Oberliga Süd ihre ersten Siege eingefahren.

Am Freitag feierte das Team von Trainer Dominik Quinlan beim 5:3 in Füssen den ersten Dreier der Saison, am Sonntag folgte mit dem 3:1-Erfolg gegen den großen Favoriten Heilbronner Falken die nächste starke Vorstellung – und der erste Heimsieg in der Stadtwerke Erding Arena.

Im traditionsreichen Allgäuer Eisstadion erwischte Erding einen perfekten Abend. Zwar startete der EV Füssen mit viel Druck, doch die Gladiators zeigten ein überragendes Unterzahlspiel und einen glänzend aufgelegten Leon Meder im Tor. Vorne nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: Louis Trattner und Björn Salhi trafen zur 2:0-Pausenführung. Im zweiten Drittel baute Erding die Führung durch Cheyne Matheson und Grady Hobbs auf 4:0 aus – die wohl stärkste Phase der bisherigen Saison. Als Matheson im Schlussabschnitt sogar das 5:0 markierte, schien alles entschieden. Drei späte Füssener Treffer änderten am verdienten 5:3-Erfolg aber nichts mehr.

Zwei Tage später folgte die Kür: Gegen die hoch eingeschätzten Heilbronner Falken zeigte Erding eine leidenschaftliche Leistung und gewann vor 940 Zuschauern verdient mit 3:1. Von Beginn an kämpften die Gladiators um jeden Zentimeter Eis, störten den Favoriten früh und setzten mit schnellen Gegenangriffen Nadelstiche. Marc Schmidpeter brachte Erding im ersten Drittel in Führung, ehe Heilbronn nach der Pause durch Ludin ausglich. Doch Luis Scheibengraber sorgte nur wenige Sekunden später erneut für Jubel in der Arena. Im Schlussdrittel traf Marco Pfleger im Powerplay zum 3:1-Endstand.

Einmal mehr war Torhüter Leon Meder der Rückhalt seines Teams und wurde zu Recht als einer der Matchwinner gefeiert.
Quinlan zog ein zufriedenes Fazit: „Das war über 60 Minuten eine mannschaftlich geschlossene, disziplinierte Leistung. Wir haben defensiv stark gearbeitet, waren mutig und haben unsere Chancen genutzt.“

Mit sechs Punkten aus dem Wochenende melden sich die Gladiators eindrucksvoll im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zurück. Nun gilt es, den Schwung in die kommenden Partien mitzunehmen.

94
Previous post Sechster Sieg in Folge und Tabellenführung – Foxes bezwingen Ljubljana mit 4:2

