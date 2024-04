„Gino is back“ – Alanov wird wieder NÃ¼rnberger

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Ein alter Bekannter kehrt nach Nürnberg zurück: Der 28-jährige Stürmer Eugen Alanov wechselt von den Löwen Frankfurt zu den Nürnberg...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Ein alter Bekannter kehrt nach Nürnberg zurück: Der 28-jährige Stürmer Eugen Alanov wechselt von den Löwen Frankfurt zu den Nürnberg Ice Tigers und erhält einen Vertrag über zwei Jahre bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2025/26.

Für die Löwen absolvierte Alanov in der zurückliegenden Spielzeit 51 Partien und erzielte dabei sieben Tore und zwölf Assists. Zwischen 2017 und 2020 bestritt der gebürtige Kasache mit deutschem Pass 116 Spiele für die Ice Tigers, ehe er nach Düsseldorf wechselte. Nach zwei Jahren in Iserlohn, wo er 2022/23 mit neun Toren und 13 Assists seine bislang beste DEL-Saison spielte, ging Alanov nach Frankfurt. In insgesamt 295 DEL-Spielen hat der vielseitig einsetzbare Linksschütze 36 Tore erzielt und 61 weitere Treffer vorbereitet.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Eugen ist ein Spieler, der uns viel Geschwindigkeit und technische Fähigkeiten gibt. Er ist ein guter Bekannter in Nürnberg und hat bei seinem ersten Stopp hier einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Mit ihm konnten wir einen erfahrenen deutschen Spieler im besten Alter für die nächsten zwei Jahre verpflichten.“