Gilles Senn fÃ¼r die nÃ¤chsten zwei Saisons ein BiancoblÃ¹

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von Torhüter Gilles Senn bis zum Ende der Saison 2025/2026 bekannt zu geben.

Senn (195cm x 99kg) entstammt aus den Nachwuchsabteilungen von Visp und Davos, für die er in der Saison 2014/2015 sein NLA-Debüt gab. Damals wurden die Bündner letztmals Meister. In seiner Karriere absolvierte Senn insgesamt 160 Spiele in der National League – alle für den HC Davos. 2017 wurde er von den New Jersey Devils in der fünften Runde gedraftet und bestritt in der Saison 2019/2020 zwei Spiele in der NHL. Gilles absolvierte zudem beim Farmteam der New Jerseys, den Binghamton Devils, 44 Partien in der AHL.

International ist der 27-Jährige neun Mal im Tor der Schweizer Nationalmannschaft gestanden. 2018 war er beim Gewinn der WM-Silbermedaille mitbeteiligt.

Die Biancoblù heissen Gilles in der Leventina herzlich willkommen und wünschen ihm viel Erfolg mit den Biancoblù.

Gleichzeitig bedankt sich der HCAP bei Benjamin Conz für dessen siebenjähriges erfolgreiches Engagement und seine Identifikation mit den Biancoblù. Er wünscht ihm privat und beruflich alles Gute für seine Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein, dem HC Ajoie.

