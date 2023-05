„Gibt nichts Geileres“ – Deutsche Lust auf starke Schweizer: „Wir sind nicht satt, wir wollen noch einiges mehr“

Bonn. (PM MagentaSport) Das deutsche Ziel WM-Viertelfinale ist erreicht. Mit 5:0 besiegt Deutschland die bereits ausgeschiedenen Franzosen, der 4. Sieg im 7. WM-Spiel. Ein...

Bonn. (PM MagentaSport) Das deutsche Ziel WM-Viertelfinale ist erreicht.

Mit 5:0 besiegt Deutschland die bereits ausgeschiedenen Franzosen, der 4. Sieg im 7. WM-Spiel. Ein selbstbewusster, konzentrierter Erfolg, obwohl einiges auf dem Spiel stand, findet Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft ist auch in den 3 Spielen davor sehr, sehr gut mit dem Druck umgegangen. Es war eigentlich immer ein Spiel 7. Heute war ein weiteres Spiel 7 für uns.“

Die deutsche Auswahl spielt im Viertelfinale am Donnerstag gegen die Schweiz, souveräner Erster der Gruppe B. Gegen den Erzrivalen Schweiz haben die Deutschen auch positive Viertelfinal-Erfahrung: 2021 gab´s einen Krimi-Sieg, mit einem entscheidenden Penalty von Marcel Noebels. „Da kommen viele Emotionen hoch, eines meiner Highlights in meiner Karriere bis jetzt. Auf der anderen Seite – ich lebe ungern in der Vergangenheit.“ Noebels sagt über das nächste Duell gegen die Schweiz: „Wir sind nicht satt, wir wollen noch einiges mehr. Was gibt´s Geileres als gegen die Schweiz zu spielen. Ich habe auf jeden Fall megabock, ich könnte schon jetzt spielen.“ Harold Kreis wird als Bundestrainer nicht viel Motivationsarbeit leisten müssen: „Da geht es darum, Spaß zu haben am Hockey und ja, zu kämpfen, mit einem Lächeln im Gesicht sozusagen.“ Überhaupt ist die Vorfreude im deutschen Tema schon jetzt auszumachen. Maxi Kastner, der sein 1. WM-Tor erzielte, fasst das neue deutsche Selbstbewusstsein so zusammen: „Ich glaube, dass wir richtig unangenehm für die Schweizer werden können. Ich glaube, dass die auch wissen, dass wir unangenehm sein können.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des WM-Spiels Deutschland gegen Frankreich übermittelt durch MagentaSport.

Im Viertelfinale trifft Deutschland nun auf die Schweiz. Am Donnerstag, 25. Mai, starten die Viertelfinals – 8 Stunden live in der Konferenz und als Einzelspiel nur bei MagentaSport. Deutschland und die Schweiz kreuzen am Donnerstag in Riga im Nachmittagsspiel die Schläger.. MagentaSport zeigt ab Donnerstag alle Entscheidungen der Eishockey WM live.

