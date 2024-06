Gian-Marco Wetter bleibt den Lakers treu

Rapperswil. (PM SCRJL) Schon vor der Saison gibt es einen ersten Erfolg an der Transferfront: Gian-Marco Wetter bleibt bei den Lakers. Er hat seinen...

Er hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Der Stürmer kam 2019 als 19-jähriger zu den Lakers und hat sich seither zu einer wichtigen Stütze entwickelt. Seine Eiszeit nahm kontinuierlich zu und es zeigte sich, dass Wetter ein polyvalenter Spieler ist, der in allen Situationen und Linien einsetzbar ist. Sportchef Janick Steinmann freut sich, dass Gian-Marco Wetter beim SCRJ bleibt: «Gianni kam als junger Spieler ohne NL-Erfahrung zu den Lakers und gehört nun zum Kern dieser Mannschaft. Er verkörpert die Lakers zu 100 Prozent und ich bin überzeugt, dass seine Entwicklung noch weitergehen wird.» Gian-Marco Wetter, der im September in seine 6. Saison am Obersee startet, verlängerte seinen Vertrag mit dem SCRJ um zwei Jahre bis 2027.