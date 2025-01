Gian-Luca Balzer und Janick Liechti verlÃ¤ngern beim SCL

Langenthal. (PM SCL) Die beiden Stürmer, Gian-Luca Balzer und Janick Liechti, unterschreiben je einen Zweijahresvertrag und bleiben damit beim SC Langenthal.

Damit kann der SCL zwei wichtige Teamstützen längerfristig an sich binden. David Moser (Verteidiger) vom EHC Olten kann ab sofort beim SC Langenthal eingesetzt werden.

Gian-Luca Balzer (21) war in seiner Debutsaison (23/24) als Topscorer massgeblich daran beteiligt, dass der SCL die Spielzeit erfolgreich abschliessen konnte. Der junge Bündner entwickelte sich bei Gelbblau schnell zu einem Leader, welcher auf und neben dem Eis Verantwortung übernimmt. In dieser Spielzeit läuft es Gian-Luca wie dem gesamten Team nicht optimal. Trotzdem glaubt Sportchef Marc Kämpf fest an das Potenzial von Balzer: «Gian-Luca kam als 19-jähriger zu uns und hat sich sofort integriert und Verantwortung übernommen. Nebst seinen unbestrittenen hockeytechnischen Qualitäten ist er ein wahrer Teamplayer, der sich voll und ganz mit dem SCL identifiziert. Wir freuen uns sehr, dass sich Gian-Luca hier wohl fühlt und mit uns etwas aufbauen will».

Mit Janick Liechti (20) konnte im Herbst ein Eigengewächs aus dem Hockeyruhestand aktiviert werden. Nach einer Saison bei den Ticino Rockets hatte er seine Karriere zunächst beendet, kehrte jedoch Ende Oktober zu seinem Stammklub zurück. Seitdem steigert er sich kontinuierlich und ist mit sieben Toren aus 17 Einsätzen inzwischen der beste Torschütze des Teams. Sportchef Marc Kämpf freut sich über die Weiterverpflichtung von Janick: «Janick hat sich nach seinem Comeback stetig gesteigert und sich in der Zwischenzeit zu einer enorm wichtigen Teamstütze entwickelt. Mit seiner Energie und seinem Willen kann er immer wieder wichtige Impulse setzen. Zudem verkörpert er unsere Werte als ehemaliger SCL-Junior perfekt. Er gehört schlicht und einfach zum SCL».

Mit dem EHC Olten wurde vereinbart, dass der 20-jährige Verteidiger David Moser ab sofort und nach Absprache beim SC Langenthal eingesetzt werden kann. Bereits in der Saison 2022/23 absolvierte David Moser 15 Einsätze für den SCL.

Der SCL freut sich, die beiden jungen Stürmer weiter in Gelbblau zu wissen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

