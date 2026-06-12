Gezielt weiterentwickeln – Jonas Hördler bleibt in Selb

Selb. (PM Wölfe) Nach seinem ersten Jahr im Profibereich verlängern die Selber Wölfe und Jonas Hördler den Vertrag des jungen Talents.

Der 18-jährige Linksschütze möchte die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen und sieht am Vorwerk die besten Voraussetzungen.

Wertvolle Erfahrungen gesammelt

Das erste komplette Jahr im Herrenbereich liegt hinter Jonas Hördler, der Youngster blickt hier auf ein für ihn gelungenes Jahr dankbar zurück: „Ich bin sehr froh, dass man mir direkt zu Beginn der Saison die Chance gegeben hat, oben mitzuspielen. Der Umstieg war für mich persönlich eine große Herausforderung, aber ich konnte hier viel lernen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Natürlich gibt es noch Bereiche, in denen ich mich verbessern möchte, insgesamt gesehen war die Saison ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung“.

Die Entwicklung steht im Vordergrund

Auch die Ziele für die anstehende Saison sind bereits klar definiert. „Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln, mehr Verantwortung zu übernehmen und mir möglichst viel Eiszeit zu erarbeiten. Entwicklungspotenzial sehe ich vor allem in meiner Konstanz in den Details, sowie in meiner Physis. Daran möchte ich und werde ich gezielt arbeiten, um hier voranzukommen.“ Selb Sportlicher Leiter, Frank Hördler, sieht ebenfalls noch einiges an Potenzial, welches es zu entfalten gilt: „Jonas Hördler verfügt über ein großes Potenzial und zeichnet sich insbesondere durch seine hervorragende Spielübersicht sowie seine technischen Fähigkeiten aus. Er erkennt Spielsituationen früh und trifft in vielen Momenten die richtigen Entscheidungen. In seiner weiteren Entwicklung geht es nun darum, den nächsten Schritt zu machen und seine Stärken noch konstanter auf hohem Niveau einzubringen.“

Das erste Spiel noch bestens in Erinnerung

Rückblickend angesprochen auf das persönliche Highlight, muss Jonas Hördler auch nicht lange überlegen und nennt hier das erste Spiel im Profibereich. „Ich hätte vergangenen Sommer wirklich nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht und ich bereits zu Beginn der Saison im Kader dabei sein darf. Deshalb ist mein Highlight das erste Spiel. Es war ein großer Traum von mir und umso schöner, dass es so schnell geklappt hat.“

Selb als Gesamtpaket passt für mich

Die Vertragsverlängerung mit den Wölfen war für Jonas Hördler am Ende auch nur Formsache. „Ich fühle mich im Bereich Eishockey sowie außerhalb der Halle sehr wohl in Selb. Das Team und die Möglichkeiten in Selb sind sehr gut, weshalb ich froh bin, ein weiteres Jahr Teil der Wölfe sein zu dürfen.“

Der Sommerfahrplan steht und findet hauptsächlich in Selb statt

„Über den Sommer hinweg werde ich mit Teamkollegen zusammen in Selb trainieren und hier gezielt an meinen Schwächen arbeiten. Sonst genieße ich die Zeit mit meiner Familie und Freunden bestmöglich, bevor es wieder richtig losgeht.“

Fans in Selb sind unfassbar

Auch an die Fans der Selber Wölfe hat Jonas Hördler abschließend noch eine Message: „Die Stimmung bei uns in der NETZSCH Arena ist unfassbar und hilft uns wirklich sehr. Egal ob bei Heim- und Auswärtsspielen – die Fans sind immer da und das vollkommen unabhängig davon, wie es gerade läuft und das ist sehr beeindruckend“.

142 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro