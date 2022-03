Gewinnende Wetttipps fÃ¼r Eishockey

Anzeige Sie sind sich nicht sicher, was Sie auf Eishockey wetten sollen? Wir geben Ihnen alle Tipps und Tricks, damit Sie das Beste aus...

Anzeige

Sie sind sich nicht sicher, was Sie auf Eishockey wetten sollen? Wir geben Ihnen alle Tipps und Tricks, damit Sie das Beste aus Ihren Wetten machen können.

Tipps, um auf Eishockey zu wetten

Die meisten Spieler, die nach Ihrem Bob Casino Login auf Eishockey wetten, tun dies auf die NHL, die Profiliga mit den besten Teams in den Vereinigten Staaten und Kanada, die zweifellos die wichtigste Liga der Welt ist.

Insgesamt 31 Teams nehmen an diesem Wettbewerb teil, aufgeteilt in zwei Konferenzen, Ost und West.

In der regulären Saison werden insgesamt 82 Spiele ausgetragen, bevor die besten acht Teams aus jeder Konferenz in den Play-offs um den Titel spielen. Der Champion gewinnt den Stanley Cup.

Was Sie auf Eishockey wetten können

Eishockeyspiele werden in drei Perioden zu je 20 Minuten ausgetragen, so dass insgesamt 60 Minuten Spielzeit zur Verfügung stehen. Unter diesen Voraussetzungen gibt es viele Wetten, die jeder Buchmacher seinen Nutzern anbietet.

Gewinner des Spieles

Dies ist wie bei den meisten Sportarten die häufigste Wette, und es gibt zwei Möglichkeiten: Die erste besteht darin, dass nur das Endergebnis zählt, einschließlich einer eventuellen Verlängerung, so dass nur zwei mögliche Ergebnisse möglich sind: Siegerteam A oder Siegerteam B.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, darauf zu wetten, was in der regulären Spielzeit, d.h. in den sechzig Minuten des Spiels, passiert.

Es werden also die drei klassischen Ergebnisse angeboten: 1 X 2.

Gewinner einer Halbzeit

Ein interessanter Markt ist die Wette auf eine Mannschaft, die eine der drei Halbzeiten gewinnt.

Es handelt sich um einen Tipp, der oft verwendet wird, um auf die schwächeren Teams zu setzen, die aber eine der drei Perioden gewinnen können.

Das allein wäre schon ein Gewinn, selbst wenn die Mannschaft, auf die wir wetten, am Ende des Spiels verloren hat.

Gesamte Tore

Dies ist ein weiterer der traditionellen Märkte in diesem Sport.

Obwohl die durchschnittliche Anzahl der Tore in der Regel zwischen 5 und 8 liegt und die Linien meistens sehr eng sind, achten die Spieler auf die Rotationen und frühere Begegnungen zwischen den beiden Teams, um Wetten mit hohem Wert zu finden.

Derselbe Markt kann für jeden Zeitraum separat gemacht werden.

Tore für jedes Team

Dieses Plus/Minus der Gesamtzahl der Tore kann wie beim vorherigen Markt auf die Gesamtzahl des Spiels gewettet werden, gilt jedoch nur für jede Mannschaft.

Das heißt, ob das orangefarbene Team mehr oder weniger als 2,5, 3,5 oder 4,5 Tore erzielen wird, was die gängigsten Linien sind.

Oder auch die Tore, die jedes Team in jeder der drei Spielhälften erzielen wird.

Handicap

Wie gesagt, die NHL ist eine sehr wettbewerbsfähige Liga und die Unterschiede sind in der Regel minimal, so dass die Handicaps in der Regel 1,5 nicht überschreiten.

In anderen Ligen, in denen es eine größere Ungleichheit gibt, kann man jedoch darauf wetten, dass die Teams mehr oder weniger Vorteile gegenüber ihren Rivalen haben werden.

Shutouts

Shutouts sind eine der wichtigsten Variablen in jedem Eishockeyspiel und können auf einer Vielzahl von Märkten gewettet werden.

Die Gesamtzahl der Shutouts, die während des Spiels auftreten werden, die Anzahl der Shutouts für jedes Team, welcher Spieler als erster ausgeschaltet wird oder welches Team den ersten Shutout erleiden wird.

Die Angebote sind sehr vielfältig.

3355 Einigung zwischen DEL und DEL2: In dieser Saison wird es nur einen Absteiger statt zwei geben. Die sportliche Qualifikation des Meisters der DEL2 bleibt unberührt. Wie gefällt Ihnen dieser Kompromiss? Man hätte bei zwei Absteigern bleiben sollen Ein vernünftiger Kompromiss Man hätte den Abstieg ganz aussetzen sollen und ggf. Franfurt im Falle eines Aufstiegs aufnehmen sollen. Man hätte Abstieg aus der DEL und Aufsteig aus der DEL2 komplett aussetzen sollen Das Thema nervt nur noch.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

Anzeige