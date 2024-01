Gewichtige VerstÃ¤rkungen fÃ¼r die Vermarktung und die Sportabteilung der Tigers

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Die Tigers stellen die Weichen für die Zukunft und stärken die Organisation durch die Anstellungen von Jann Falett als...

Langnau. (PM SCL) Die Tigers stellen die Weichen für die Zukunft und stärken die Organisation durch die Anstellungen von Jann Falett als COO sowie Leiter Vermarktung und von Philipp Bohnenblust als Sportchef der SCL Young Tigers sowie Assistent Leiter Sport der SCL Tigers.

Jann Falett hat seine Stelle vorgestern Mittwoch angetreten und führt als Chief Operating Officer (COO) u.A. die Bereiche Marketing & Verkauf, Spielbetrieb und Ticketing sowie Merchandising. „Jann bringt als Leiter Marketing & Events und Mitglied der Geschäftsleitung von swiss unihockey einerseits wertvolle Erfahrung aus der Sportvermarktung und der Digitalisierung mit, kennt aber durch seine früheren Tätigkeiten u.A. bei der Migros oder bei Philipps auch die Kundenseite“, so Simon Laager, Geschäftsführer der SCL Tigers. Diese Stelle wurde im Zuge der letzten Reorganisation geschaffen, konnte bereits letzten Sommer besetzt werden und steht daher in keinem Zusammenhang mit dem Abgang von Simon Laager per Ende der noch laufenden Saison. Falett freut sich sehr auf die Aufgaben und die Herausforderungen bei den SCL Tigers und ergänzt, „Ganz besonders freue ich mich aber auf die Zusammenarbeit mit all den bei der Organisation tätigen Leuten. Ich bin überzeugt, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen und die Organisation weiterentwickeln werden.“

Stärkung der Sportabteilung

Philipp Bohnenblust ist seit Juni 2021 bei der National League als Manager Sport für die sportlichen Belange der National League verantwortlich. Zuvor war er während sieben Jahren bei der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) als Manager National League & Swiss League tätig. Der 45-jährige Berner übernimmt auf die Saison 2024/25 die neue Position als Sportchef der SCL Young Tigers und Assistent vom Leiter Sport der SCL Tigers. Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und Young Tigers, soll in Zukunft gemeinsam mit Bohnenblust und dem Young Tigers Geschäftsführer Jürg Aeschbach, der zudem als Leiter Sportinfrastruktur fungiert, ein starkes Team bilden, um die Organisation nachhaltig und erfolgreich weiterentwickeln zu können. Müller sagt zur Strukturanpassung: „Ich freue mich ausserordentlich, dass wir diese Lösung im Sinne der Tigers gefunden haben. Damit sind wir für die anstehenden Herausforderungen in der Sportabteilung inklusive des neuen Campus noch breiter und kompetenter aufgestellt. Philipp hat grosse Erfahrung im Schweizer Eishockey und kennt den Sport in der Region bestens.“ Bohnenblust selber meint zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und bedanke mich bei der Organisation für das entgegengebrachte Vertrauen. Aktiv bei der Weiterentwicklung des Eishockeys in der Region und von jungen Spielern mithelfen zu können ist für mich eine Herzensangelegenheit.“ Die Tigers Organisation stellt mit dieser neuen Struktur im Sport die Weichen für die Zukunft und führt den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg konsequent weiter.

Geschäftsleitung der Tigers komplett

Die Geschäftsleitung der SCL Tigers besteht somit aus Simon Laager (CEO), Jann Falett als Chief Operating Officer (COO), Pascal Müller als Chief Sports Officer (Leiter Sport), Pascal Schneider als Chief Hospitality Officer (Leiter Gastronomie & Events), Michael Wittwer als Chief Financial Officer (CFO) sowie Jürg Aeschbach als CEO der SCL Young Tigers & Leiter Sportinfrastruktur.