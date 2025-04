Gewaltige Resonanz zum Start der Crowdfunding-Aktion

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der absolute Wahnsinn in Crimmitschau! Nachdem die Eispiraten und die Stadt Crimmitschau am Ostersamstag ein gemeinsames Crowdfunding unter dem Namen „Eishockey-Bande Crimmitschau“ ins Leben riefen, erfuhren wir in den letzten Tagen eine gewaltige Resonanz.

Nach gut 72 Stunden gingen bereits etwas mehr als 105.000 Euro als Spenden über die Plattform GoodCrowd.org ein – darüber hinaus beteiligten sich auch zahleiche Unterstützer mit Direktüberweisungen. Als ursprüngliches Spendenziel wurden 120.000 Euro ausgegeben, denen wir nun bereits unglaublich nahe sind.

Wir sind überwältigt von dieser Anteilnahme und der Bereitschaft, den Eispiraten in dieser überaus schwierigen Situation unter die Arme zu greifen. Dies zeigt nicht nur, wie sehr die Menschen aus der Region hinter den Eispiraten stehen, sondern auch wie die Eishockey-Community im Gesamten zusammensteht. Zahlreiche Spenden aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland gingen bei uns ein. Darüber hinaus spendeten auch Spieler oder ehemalige Weggefährten der Eispiraten, wie zum Beispiel die Familie unseres einstigen Trainers Gunnar Lejdborg. Die vergangenen Tage zeigten so einmal mehr, welche Strahlkraft und Wucht die Eispiraten-Familie besitzt. Das Spendenziel binnen drei Tagen beinahe zu erreichen, erfüllt uns in erster Linie mit unglaublicher Dankbarkeit und großem Stolz.

Wofür werden die Spenden genutzt?

Die Spenden sollen vorrangig dabei helfen, den Eigenanteil der Eispiraten an den erforderlichen Einbauten, welcher sich auf rund 120.000 Euro beziffert, mitzufinanzieren. Darüber hinaus liegen hinter der Eispiraten Crimmitschau GmbH durch die entstandene Situation, insbesondere ohne eine gegebene Geschäftsgrundlage durch die Kündigung des alten Stadionnutzungsvertrages, schwere Zeiten, die es nun gilt, durch Spenden aufzufangen.

Wie lange kann gespendet werden?

Das ursprüngliche Spendenziel von 120.000 Euro dürfte zeitnah erreicht sein. Die Verantwortlichen der Eispiraten und der Stadt Crimmitschau hoffen indes auch weiterhin auf die Unterstützung von potenziellen Spendern. Jeder, der mit seiner Spende zum Erhalt des Eishockey-Standortes Crimmitschau beitragen möchte, kann sich auf der Plattform GoodCrowd.org beteiligen.

Gibt es einen Fahrplan für die kommenden Tage?

Aktuell wird ein neuer Nutzungsvertrag zwischen den Eispiraten und der Stadt Crimmitschau ausgearbeitet. Nach den Gesprächen zwischen Vertretern der Stadt und den Verantwortlichen der Eispiraten am vergangenen Donnerstag befindet man sich aktuell auf einem guten Weg. Eine endgültige Entscheidung soll nach der Beschlussvorlage schließlich zur Stadtratssitzung am 08.05.2025 fallen.

Anzahlung für die erforderlichen Einbauten erfolgt durch Sponsoren-Konsortium

Die Anzahlung der Flex-Bande sowie der LED-Beleuchtung, welche bis zum 25.04.2025, also an diesem Freitag, abgedeckt sein muss, wird über ein Konsortium bestehender Eispiraten-Partner gewährleistet und streckt sich in einer Höhe von einem Drittel der Gesamtkosten. Unabhängig vom Ausgang der Gespräche am vergangenen Donnerstag, wurde dies bei einem gemeinsamen Treffen mit den Sponsoren bereits am Mittwochabend in die Wege geleitet.

Klares Bekenntnis zum Eishockey-Standort Crimmitschau

Für die Verantwortlichen der Eispiraten Crimmitschau ging es immer darum, zwingend eine Lösung zu finden, um den DEL2-Spielbetrieb in Crimmitchau zu erhalten. Hierzu ist man sich nach wie vor bewusst, dass man eine Verantwortung gegenüber der Stadt, der Region und zahlreichen Vorreitern des Crimmitschauer Eishockeysports hat und die Identität des Clubs in Crimmitschau liegt. Nichtsdestotrotz wurden die Verantwortlichen der Eispiraten in eine Situation gebracht, in der es um den grundsätzlichen Erhalt der Eispiraten als Club ging. Im Falle eines Worst-Case-Szenarios wurde deshalb eine ernsthafte Alternativmöglichkeit an einem nahegelegten Standort gesucht. Andernfalls hätten die Verantwortlichen die Eispiraten Crimmitschau liquidiert. Jedoch wurde von Seiten der Eispiraten jederzeit darauf hingearbeitet, eine Lösung für den Standort Crimmitschau zu finden.

Weiterhin für die Eispiraten spenden

Durch die entstandenen Schäden und Verluste, welche in den vergangenen Wochen und Monaten entstanden, und aufgrund der Tatsache, dass die Eispiraten von einer Schadensersatzforderung Abstand nehmen, wird es auch nach dem Erreichen des Spendenzieles die Möglichkeit geben, die Eispiraten zu unterstützen. Dies ist sowohl auf der Plattform GoodCrowd.org, als auch mit Direktspenden auf das Bankkonto der Eispiraten möglich (Leider sind noch immer nicht alle Zahlungsmethoden über die Spendenplattform freigeschalten).

Die Bankverbindung der Eispiraten Crimmitschau GmbH Sparkasse Zwickau IBAN: DE33 8705 5000 2258 023370 BIC: WELADED1ZWI

Für unsere potenziellen Unterstützer, Sponsoren und Freunde haben wir folgende Pakete als Gegenleistung zusammengestellt:

Ab 10 Euro: Name auf einer Bande / Name auf der Homepage

Ab 50 Euro: + Aufkleber „Eishockey-Bande Crimmitschau“

Ab 100 Euro: + dein Selfie auf der Eismaschine

Ab 200 Euro: + Verlosung eines getragenen und signierten Warmup-Trikots Saison 2024/25*

Ab 1.000 Euro: + Name auf einem Legenden-Banner im Stadion (neben #1 Kösling, #10 Steinbock und #43 Heine)

*Erklärung zum Warmup-Trikot-System Jeder mit einer Spende ab 200,00 Euro landet in einem Lostopf. Es gibt vier Lostöpfe mit Trikots von unterschiedlichen Spielern.

Lostopf 1: 200, 00 € bis 299,99 € Lostopf 2: 300,00 € bis 399,99 € Lostopf 3: 400,00 € bis 499,99 € Lostopf 4: Betrag ab 500,00 €

Mit der Spendensumme des jeweils nachfolgenden Lostopfes hat jeder Spender automatisch auch die Möglichkeit, sich ein Trikot aus den vorherigen Lostöpfen zu sichern. Die Auslosung der Lostöpfe erfolgt am 27. Juni 2025, zum letzten Schultag vor dem Start der Sommerferien in Sachsen.

Alle Spender würden wir bitten, uns mit einer kurzen Nachricht auf info@eispiraten-crimmitschau.de zu informieren und in dieser Mail den vollständigen Namen und die Anschrift (für Bande, Versendung der Aufkleber, Kontaktaufnahme Selfie, usw) sowie den Namen anzugeben.

