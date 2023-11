GeschwÃ¤chte Red Bulls unterliegen in Bozen

Artikel anhören Bozen. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich beim Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League mit einem deutlich verjüngten...

Bozen. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich beim Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League mit einem deutlich verjüngten Kader gegen den HCB Südtirol Alperia mit 0:3 geschlagen geben.

Die Red Bulls zeigten eine couragierte Partie, hatten gegen das starke Bozener Offensivspiel heute aber das Nachsehen.

In der Begegnung in Bozen mussten die Red Bulls gleich auf zehn erkrankte Profis, darunter Kapitän Thomas Raffl und beide Torhüter, verzichten, die durch Spieler aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors ersetzt wurden. Simon Wolf, 19-jähriger deutscher Torhüter, gab dabei sein Profi-Debüt. Sein Backup war der 20-jährige Salzburger Akademie-Torhüter Thomas Pfarrmaier. Auch für den jungen Finnen Kalle Myllymaa, der schon einen CHL-Einsatz mit den Red Bulls hatte, war es nun das Debüt in der ICE Hockey League. Die weiteren Juniors waren David Cernik, Devin Steffler, Maximilian Wurzer und Lukas Hörl.

Spielverlauf

Das Spiel begann ausgeglichen, lief zunächst auf und ab. Nach und nach erhöhten beide Teams die Intensität mit ersten guten Torschüssen. Peter Hochkofler hatte die Top-Chance im Powerplay am linken Pfosten (9.), aber die Scheibe versprang. Dann rettete Simon Wolf vor Brad McClure (11.). In der 12. Minute ging Bozen in Führung, Daniel Mantenuto war im Rebound zur Stelle. Danach wurden die Angriffe der Hausherren massiver, Salzburgs Verteidigung bekam mehr zu tun, hielt aber dagegen. Florian Baltram hatte schließlich noch am rechten Pfosten den Ausgleich auf dem Schläger (19.), aber Bozens Goalie Gianluca Vallini fischte ihm die Scheibe im letzten Moment weg. Nach 20 Minuten führte Bozen mit 1:0.

Im zweiten Abschnitt nahm der Druck der Hausherren merklich zu. Die Red Bulls kamen in den ersten Minuten kaum aus der Defensivzone – die Verteidiger Chay Genoway, Devin Steffler und Lukas Schreier spielten im Sturm – und ließen den Bozenern teilweise zu viel Platz. Salzburgs erste Möglichkeit hatte Tim Harnisch bei einem Solo durch die Abwehr, der Abschluss per Rückhand war aber nicht zwingend genug (28.). Dann schlugen die Italiener zu, Mike Halmo traf nach Rebound aus spitzem Winkel zur 2:0-Führung (29.). Erst dann konnten die Red Bulls das Spiel wieder öffnen und auch gefährlich werden. Die Schüsse von Peter Schneider oder Ryan Murphy aus der Distanz waren für Gianluca Vallini aber kein Problem, auf der anderen Seite verzeichneten die Bozener noch einen Stangenschuss, Simon Wolf fing noch einiges weg. Es blieb beim 2:0 nach 40 Minuten.

Der Druck blieb auch im Schlussdrittel hoch, Simon Wolf stand immer wieder im Mittelpunkt. In der 46. Minute entschärfte er u.a. eine Großchance der Hausherren mit Mike Halmo nach 2-auf-1-Konter. Beim neuerlichen 2-auf-1-Konter mit Daniel Mantenuto (48.) konnte er beim Schuss ins Kreuzeck trotz einer insgesamt starken Leistung aber nichts machen. In der 52. Minute waren die Red Bulls bei 90 Sekunden 5:3-Überzahlspiel nahe dran am ersten Treffer, kamen aber auch bei einigen Gestochersituationen durch die enge Abwehr nicht durch. Auch in der Schlussphase probierten die Red Bulls weiter alles nach vorn, konnten den starken Bozener Torhüter heute aber nicht überwinden und unterlagen schließlich trotz einer Partie mit viel Einsatz mit 0:3.

Associate Coach Ben Cooper „Es war ein hartes Spiel, aber unsere Jungs haben gekämpft und wollten den Sieg. Da gab es keine Ausreden, sie haben sich zusammengerauft und gegenseitig unterstützt. Aber gegen Bozen hat es heute nicht gereicht. Die Jungen haben dennoch einen guten Job gemacht, allen voran Simon Wolf im Tor, der viele Schüsse bekam. Wir sind froh, dass wir sie in unserer Mannschaft hatten.“

win2day ICE Hockey League

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 11:50 | Daniel Mantenuto

2:0 | 28:27 | Mike Halmo

3:0 | 47:31 | Daniel Mantenuto

Zuschauer: 3.202

