GeschwÃ¤chte Memmingen Indians kassieren zweistellige Klatsche am Pferdeturm – Showdown am Dienstag

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen verlor Spiel 4 der Achtelfinalserie gegen die Hannover Indians.

Am Ende stand ein deutlicher 10:1 Erfolg für den EC Hannover auf der Anzeigetafel, die damit das entscheidende Spiel 5 erzwangen. Damit kommt es am Dienstag zum Showdown um das letzte Viertelfinalticket am Hühnerberg. Karten sind ab Montagnachmittag erhältlich.

Die Indianer erwischte es auf ganzer Linie. Krankheitsbedingt mussten sie auf einige Akteure verzichten, die kurzfristig ausfielen und das Spiel im Hotel verfolgen mussten. Tyler Spurgeon, Linus Svedlund, Jayden Schubert sowie Louis Eisenhut konnten nicht mitwirken, auch Lois Spitzner stand nicht im Aufgebot, er war bereits seit Freitag außer Gefecht. Auch weitere Spieler waren angeschlagen, wollten aber die Serie unbedingt beenden und stellten sich in den Dienst der Mannschaft. Matej Pekr und der zuletzt verletzte Patrick Kurz kehrten immerhin zurück, einen Back Up-Goalie gab es aufgrund der Kurzfristigkeit aber nicht.

Das erste Drittel verlief dann alles andere als optimal für die Indians. Nach zwanzig Minuten stand es bereits 3:0 für die Hannover Indians. Tyler Gron legte in Überzahl vor, Tino Metsävainio setzte in Unterzahl zum 2:0 nach. Matias Varttinen netzte ebenso noch für den EC Hannover ein. Die Memminger waren von der Rolle, fanden keine Zuordnung und ließen viele Kontersituationen zu, was die Hausherren eiskalt ausnutzten.

Das Mitteldrittel brachte dann die endgültige Entscheidung. Bereits früh folgte Tor Nummer 4 und damit die Entscheidung. Dem ECDC wurde in der Folge komplett der Stecker gezogen und die Hannoveraner führten am Ende des zweiten Drittels mit 7:1. Jack Olmstead gelang das zwischenzeitliche 1:6 für die Maustädter, die gedanklich bereits den Fokus auf die nächste Partie richteten.

Im letzten Drittel versuchten die Memminger zusätzliche Härte ins Spiel zu bringen, die daraus resultierenden Powerplays nutzten die Hausherren vom Pferdeturm, um das Ergebnis zweistellig zu machen, am Ende gewannen sie verdient mit 10:1 gegen den ECDC.

Somit kommt es am Dienstag nun zum entscheidenden Spiel 5 der Achtelfinalserie um 20:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena. Beide Mannschaften konnten jeweils ihre Heimspiele gewinnen, daher muss nun ein Entscheidungsspiel über den letzten Viertelfinal-Teilnehmer entscheiden. Es besteht Hoffnung, dass sich einige Akteure zurückmelden und die Memminger mit einem größeren und vor allem fitteren Line-Up auflaufen können.

Karten für die Partie werden ab Montag, 15:00 Uhr, im Online-VVK verfügbar sein. Die Halle öffnet am Dienstagabend um 19:00 Uhr die Türen.

Hannover Indians-ECDC Memmingen 10:1 (3:0/4:1/3:0)

Tore: 1:0 (8.) Gron (Killins, Bacek, 5-4), 2:0 (11.) Metsävainio (Messing, Herden, 4-5), 3:0 (15.) Varttinen (Metsävainio, Bacek), 4:0 (21.) Varttinen (Metsävainio, Krüger), 5:0 (28.) Ahoniemi (Varttinen, Metsävainio, 5-4), 6:0 (30.) Wolter (Gron, Trinberger), 6:1 (31.) Olmstead (Meier, Dopatka), 7:1 (37.) Gron (Wolter, Möller), 8:1 (48.) Metsävainio (Varttinen, Petersen, 5-4), 9:1 (57.) Gauch (Metsävainio, 5-4), 10:1 (59.) Wolter (Killins, Gron, 5-4)

Strafminuten: Hannover 12-Memmingen 23

