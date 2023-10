GeschwÃ¤chte Capitals verlieren mit 2:5 gegen Linz

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am Sonntag mit 2:5 gegen die Steinbach Black Wings Linz, die ihre Punkteserie auf...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am Sonntag mit 2:5 gegen die Steinbach Black Wings Linz, die ihre Punkteserie auf acht Spiele ausdehnen.

Trevor Cheek bringt die Wiener im Powerplay nach acht Minuten in Führung, doch noch im ersten Drittel gleichen die Gäste durch Ex-Caps-Stürmer Emilio Romig aus (19.). Im Mittelabschnitt legen die Linzer mit Powerplaytoren von Matt MacKenzie (33./PP1) und Shawn St-Amant (36./PP1) nach. 26 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels schraubt Sean Collins das Ergebnis zugunsten der Oberösterreicher weiter in die Höhe (41.). Christof Kromp erzielt im Powerplay sein erstes Saisontor (45./PP1), die Wiener kommen aber nicht mehr näher an die siegreichen Gäste heran. 66 Sekunden vor Spielende stellt Graham Knott mit seinem Treffer ins leere Tor den Endstand her (59.). Die spusu Vienna Capitals treten am kommenden Freitag um 19:15 Uhr beim HC TIWAG Innsbruck an.

Die kritische Personalsituation entspannte sich nur leicht. Patrick Antal kehrte gegen Linz nach kurzer Verletzungspause zurück, Dominique Heinrich, Armin Preiser, Leon Wallner, Stefan Warg, Sebastian Wraneschitz und Zintis Zusevics fehlten aber weiterhin verletzt. Im Tor der Caps begann erneut der Schwede Stefan Stéen. Die erste Chance des Spiels fanden die Hausherren in der zweiten Minute vor. Carsen Twarynski nahm einen langen Pass von Niki Hartl auf, mit seinem ansatzlosen Schuss konnte der ehemalige NHL-Spieler Linz-Goalie Rasmus Tirronen aber nicht überraschen. Nach einem Pass von Nico Brunner feuerte Evan Weinger den Puck in der vierten Minute an die Latte. In der sechsten Minute musste Stéen gegen Niklas Bretschneider eingreifen. In der siebten Minute sollte der Schwede zu einer Glanzparade gegen den im Slot einschussbereiten Sean Collins gezwungen werden. Die achte Minute brachte das erste Powerplay für die Caps. Graham Knott wurde wegen Beinstellens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Die Wiener sollten nicht lange fackeln und nach 22 Sekunden durch Trevor Cheek in Führung gehen. Der US-Amerikaner versenkte die Scheibe, nachdem Hartl zuvor noch an Tirronen scheiterte. 14 Sekunden nach dem Torerfolg durften es die Wiener erneut in Überzahl probieren. Logan Roe wurde des Haltens überführt (9.). Hampus Eriksson fand die erste Caps-Chance in der zweiten Überzahlsituation vor, scheiterte aber an Tirronen. In der zehnten Minute wurde Mathias Böhm im Slot am Abschluss gehindert. Kurz nach Ablauf der Strafe parierte Tirronen gegen Patrick Antal. Auf der anderen Seite nahm Stéen Linz-Kapitän Brian Lebler den Puck mit einem Poke-Check ab. In der elften Minute gab es die bereits dritte Strafe für Linz, Raphael Wolf traf es diesmal wegen Crosschecks. Diesmal kamen die Caps in Überzahl nicht in die Gänge, die beste Chance fand Nico Brunner von der blauen Linie vor. Die Gäste überstanden die Unterzahl ohne Gegentreffer. Lorenz Lindner prüfte Stéen in der 13. Minute, der Schwede blieb aber siegreich. Cheek setzte in der 14. Minute zu einem sehenswerten Solo an, konnte Tirronen mit der Rückhand aber nicht bezwingen. Stéen musste in der 15. Minute bei einem abgefälschten Schuss aufpassen, konnte aber Schlimmeres verhindern. In der 19. Minute kamen die Gäste zum Ausgleich. Emilio Romig versenkte den Puck nach herrlichem Rückhandpass von Knott freistehend vor Stéen. Wenige Sekunden vor Ende des Drittels scheiterte Lebler an Stéen.

Die erste nennenswerte Aktion des zweiten Drittels fand Julian Pusnik vor, der den Puck in der 22. Minute nicht im Tor unterbringen konnte. Eine Minute später feuerte Timo Pallierer auf das Tor von Tirronen, dem die Sicht verstellt wurde. Der Finne parierte dennoch, die Scheibe blieb im Slot liegen, die Wiener konnten das Spielgerät aber nicht ins Tor drücke. Matt MacKenzie feuerte den Puck in der 26. Minute Richtung Caps-Tor, doch Stéen behielt den Überblick. Zwei Minuten später verloren die Hausherren die Scheibe im Spielaufbau, doch Stéen konnte einmal mehr einen Gegentreffer verhindern. Jakob Mitsch konnte nach einem glücklichen Abpraller allein auf Stéen zufahren, doch der Schwede behielt in höchster Not die Oberhand. In der 31. Minute vollbrachte der Caps-Goalie eine weitere Glanztat, diesmal gegen Lebler. Eine Minute später stoppte der Schwede erneut Lebler. Kurz darauf durften auch die Gäste in Überzahl agieren, Rok Ticar wurde wegen Haltens auf die Strafbank verbannt (32.). 25 Sekunden nach ausgesprochener Strafe gingen die Linzer in Führung. MacKenzie feuerte den Puck von der blauen Linie aus in den Kasten. (33./PP1). In der 34. Minute fällt Knott theatralisch, Brunner wurde wegen Beinstellens auf die Strafbank geschickt. Nach Pass von Nico Feldner verpasste Ex-Caps-Verteidiger Niklas Würschl eine Einschusschance. Romigs Schuss aus der zweiten Reihe wenig später konnte Stéen parieren. Sechs Sekunden vor Ablauf der Strafe erhöhte St-Amant auf 1:3 (36.). In der 37. Minute verhinderte Stéen erneut einen höheren Rückstand. Mit etwas Glück kam der Puck zum lauernden Andreas Kristler, der sofort auf das Caps-Tor zog, doch der Schwede blieb im Eins-gegen-Eins Sieger. Eine Minute später lenkte Stéen den Puck bei einem Schuss von Feldner an die Latte. Auf der Gegenseite konnte Hartl einen Pass von Christof Kromp nicht ins Tor ablenken. In der 39. Minute stoppte Stéen einen Handgelenkschuss von Knott.

Nur 26 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels erhöhte Collins auf 1:4 (41.) In der 42. Minute scheiterte Hartl mit seinem Schuss vom rechten Bullykreis an Tirronen. Eine Minute später musste Lorenz Lindner nach einem Stockschlag auf die Strafbank, Powerplay für die Caps. Eine Sekunde vor Ablauf der Strafe erzielte Christof Kromp nach Pass von Weinger sein erstes Saisontor (45.). Hartl umkurvte in der 50. Minute das gegnerische Tor, sein Pass in den Slot zu Twarynski wurde aber nicht verwertet. In der 52. Minute scheiterte Lindner an Stéen. In der 55. Minute ging Stéen bereits für einen weiteren Angreifer vom Eis, das Tor der Caps ab diesem Zeitpunkt verwaist. Aus kurzer Distanz stoppte Tirronen Caps-Topscorer Lukas Kainz. Vor einem Bully im gegnerischen Drittel, 3:53 Minuten vor Spielende nahmen die Wiener ihr Time-Out. Hartl versuchte es in der 58. Minute mit Gewalt und feuerte einen Schlagschuss auf das gegnerische Tor. Tirronen konnte den Puck mit der Fanghand berühren, die Scheibe kullerte den Rücken des Finnen hinab, landete aber neben dem Tor. Die Wiener drückten weiter an, doch 66 Sekunden vor Spielende stellte Knott mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand her (59.). Die spusu Vienna Capitals gaben laut offizieller Statistik 21 Schüsse auf das Tor ab. Goalie Stefan Stéen verzeichnete 26 Saves.

spusu Vienna Capitals – Steinbach Black Wings Linz 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Tore CAPS: Trevor Cheek (8./PP1), Christof Kromp (45./PP1)

Tore Linz: Emilio Romig (19.), Matt MacKenzie (33./PP1), Shawn St-Amant (36./PP1), Sean Collins (41.), Graham Knott (59./EN)

