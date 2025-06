Geschichte schreiben unter freiem Himmel: Dresdner EislÃ¶wen treffen im DEL Winter Game auf Berlin

Dresden. (PM Eislöwen / PM Eisbären) Die Dresdner Eislöwen schreiben ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte: Am Samstag, 10. Januar 2026, steigt im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden das DEL WINTER GAME 2026 – powered by MagentaSport. In einem historischen Duell treffen die Eislöwen als DEL2-Meister und Aufsteiger auf den amtierenden DEL-Champion und Rekordmeister Eisbären Berlin.

Das Spiel beginnt voraussichtlich um 17 Uhr und soll Verbindungen zwischen den Ligen, den Städten und den Fans bilden.

Ein Meilenstein für Dresden und den deutschen Eishockeysport

Mit dem Gewinn der DEL2-Meisterschaft und dem Aufstieg in die PENNY DEL haben die Dresdner Eislöwen den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Jetzt wartet das nächste große Highlight: Das DEL WINTER GAME 2026 – powered by MagentaSport – wird das erste Heim-Duell mit dem Rekordmeister Berlin in der höchsten Liga sein – und das unter freiem Himmel.

Die Euphorie in Dresden ist riesig: 2.000 Dauerkarten wurden bereits verkauft, die Kapazität der JOYNEXT Arena ist auf 4.412 Zuschauer begrenzt. Das Winter Game bietet daher vielen Fans die Möglichkeit, die Partie live zu erleben und Teil eines einzigartigen Moments der Vereinsgeschichte zu sein. Das Spiel wird von der Eislöwen Event GmbH als Ausrichter organisiert, in Zusammenarbeit mit den Dresdner Eislöwen und der Die Sportwerk GmbH.

DEL WINTER GAME schafft Verbindungen

Für die Eislöwen ist es bereits das dritte Event Game im Rudolf-Harbig-Stadion nach 2016 und 2020. Schon 2016 setzten sie als erster DEL2-Standort ein Winter Game um – damals das WINTER DERBY gegen die Lausitzer Füchse vor 31.853 Zuschauern. 2020 folgte mit dem Hockey Open Air ein weiteres Spektakel.

Das Spiel steht sinnbildlich für den Zusammenhalt im deutschen Eishockey. Dresden und Berlin haben den Sport in ihren Regionen geprägt und sind auch in schwierigen Zeiten ihren Weg gegangen. Mit dem DEL WINTER GAME – powered by MagentaSport – wollen die Eislöwen den Zusammenhalt stärken und neue Verbindungen knüpfen – zwischen DEL2 und PENNY DEL, Vergangenheit und Zukunft, Fans und Clubs.

Ticketverkauf startet am 30. Juni

Der Ticketverkauf startet am heutigen Montag, 30. Juni, um 12 Uhr unter https://t1p.de/del-wintergame-2026-ticketshop. Stehplatz-Tickets sind für 29,90 Euro erhältlich, die günstigste Sitzplatzkategorie für 42, 90 Euro. Für alle Kunden der Ostsächsischen Sparkasse Dresden gibt es beim Ticketkauf einen Rabatt von zehn Prozent – einfach beim Kauf die IBAN bereithalten. Für jede Karte muss eine eigene IBAN angegeben werden, der Rabatt gilt nicht pauschal für die gesamte Bestellung. Karten sind auch mittwochs von 9 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle erhältlich. Für alle, die nicht vor Ort sein können: MagentaSport wird DEL WINTER GAME erneut inszenieren.

Hinweis für Dauerkarten-Inhaber bei den Dresdner Eislöwen: Die Dauerkarte gilt für dieses Event nicht automatisch. Eine Aufwertung ist jedoch unkompliziert möglich, um den gewohnten Platz beim Open-Air-Spiel zu sichern. Dafür steht der folgende Link

https://t1p.de/del-wintergame-2026-dauerkarten zur Verfügung. Das Angebot ist gültig bis 30. Juli 2025.

Stimmen zum DEL WINTER GAME 2026

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL: „Ich freue mich sehr, dass die Eislöwen die große Euphorie, die durch den Aufstieg herrscht, mit einem so besonderen Spiel noch einmal steigern wollen. Die Erfahrung der Dresdner mit solchen Event-Spielen aus der Vergangenheit und die spannende Ansetzung gegen den amtierenden deutschen Meister machen mich sehr optimistisch, dass wir im Januar einen absoluten Höhepunkt einer hoffentlich erneut tollen Saison erleben werden, auf die ich mich schon jetzt riesig freue.“

Maik Walsdorf, Geschäftsführer der Dresdner Eislöwen: „Der Hype in Dresden ist riesig! Mit dem Aufstieg und der DEL2-Meisterschaft haben wir einen Traum wahr werden lassen. Jetzt dürfen wir uns auf ein echtes Eishockey-Spektakel freuen. Das DEL WINTER GAME gegen die Eisbären Berlin ist ein historisches Ereignis – für unseren Club, die Stadt und die ganze Region. Wir wollen Brücken bauen und gemeinsam mit unseren Fans und den Gästen aus Berlin ein unvergessliches Erlebnis schaffen.“

Thomas Bothstede, Geschäftsführer der Eisbären Berlin: „Wir freuen uns sehr auf dieses besondere Spiel in Dresden. Die Eislöwen stehen für die Eishockeyleidenschaft in Sachsen. Für uns als Eisbären ist es eine Ehre, Teil dieses historischen Moments zu sein und gemeinsam ein großes Eishockeyfest zu feiern.“

Jan Donhauser, Bürgermeister für Bildung, Jugend und Sport der Landeshauptstadt Dresden: „Der Aufstieg unserer Eislöwen in die DEL ist ein unglaublicher Erfolg für Dresden – ein Moment, auf den wir mit Stolz und großer Freude blicken. Besonders emotional wird sicherlich das nun geplante Heimspiel gegen die Eisbären Berlin, das als Wintergame unter freiem Himmel im Rudolf-Harbig-Stadion stattfinden wird. Vor über 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Eishockey auf diesem Niveau zu erleben, ist etwas ganz Besonderes – für die Fans, für den Verein und für die gesamte Region. Dieses Spiel wird in 2026 ein sportliches Highlight – ein Event, das sicherlich über die Stadtgrenzen hinaus strahlen wird.“

„Die Vorfreude auf das Winter Game ist riesengroß. 2016 habe ich mit den Eislöwen schon ein Freiluftspiel bestritten. Das war ein tolles Erlebnis. Man bekommt in seiner Karriere selten die Möglichkeit, solch eine Partie zu spielen. Daher freuen wir uns sehr, ein Teil des Winter Games sein zu dürfen“, fügt Eisbären-Kapitän Kai Wissmann hinzu.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV

590 Auf welchem Kanal habt Ihr die Eishockey Weltmeisterschaft verfolgt? MagentaSport Pro7 Sportdeutschland TV auf mehreren Sendern im Wechsel auf gar keinem

bsp;